بيلينجهام يعادل رونالدو في «الأسرع 13»!

مدريد (أ ف ب)



صعد ريال مدريد الى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، على حساب جيرونا مفاجأة الموسم، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه فياريال 4-1، على ملعب «سانتياجو برنبايو» في مدريد في المرحلة السابعة عشرة.

وسجّل الإنجليزي جود بيلينجهام «25»، والبرازيلي رودريجو «38»، وإبراهيم دياز «64»، والكرواتي لوكا مودريتش «79» أهداف ريال مدريد، وخوسيه لويس موراليس «55)» هدف فياريال.

وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات محلياً، عقب تعثره أمام مضيفه ريال بيتيس 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يستضيف ألافيس «الاثنين» في ختام المرحلة.

واستغل ريال مدريد تعثر غريمه التقليدي برشلونة أمام مضيفه فالنسيا 1-1، فابتعد عنه بفارق بتعد سبع نقاط.

وعزز النادي الملكي سلسلته من دون خسارة على ملعبه بـ19 مباراة متتالية، علماً أن آخر سقوط له على ملعب «سانتياجو برنابيو» يعود إلى أبريل الماضي.

وافتتح «الميرنجي» التسجيل سريعاً، وذلك عن طريق هدّافه بيلينجهام الذي ارتقى عالياً، متابعاً كرة عرضية متقنة من مودريتش، ورفع بيلينجهام «20 عاما و171 يوماً» رصيده إلى 13 هدفاً من 15 مباراة في صدارة هدّافي «الليجا»، وأصبح ثاني أسرع لاعب يسجّل هذا العدد من الأهداف في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يعد لاعب برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأسرع في 12 مباراة حسب إحصائيات أوبتا.

وتلقى ريال مدريد «ضربة موجعة» في الدقيقة 35، بإصابة مدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا في ركبته اليسرى، وخرج بمساعدة طبيب النادي ومساعده، قبل أن يدخل ناتشو مكانه.

وواصل رودريجو عروضه القوية مسجلاً هدفه التاسع في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بعد أن وصلت الكرة الى داخل المنطقة من ضربة ركنية نفذها لوكاس فاسكيس، وأحدثت «دربكة»، قبل أن يتابعها البرازيلي داخل المرمى.

وبخلاف مجريات المباريات، تمكن فياريال من تقليص الفارق عبر موراليس، إثر تلقيه كرة بينية من رامون تيراتس، سددها زاحفة على يمين الحارس الأوكراني أندري لونين.

ولم ينتظر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي طويلاً للردّ، بعد مجهود فردي رائع لدياز الذي تقدم بسرعة عالية من منتصف الملعب متلاعباً بمدافعين، قبل أن يتوغل داخل المنطقة، ويراوغ مدافعا آخر، ويسدّد على يسار الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن.

ووسط انهيار في صفوف فياريال، أضاف مودريتش الهدف الرابع، بمجهود فردي رائع لرودريجو الذي راوغ لاعبَين، قبل أن يمرّر الكرة على طبق من ذهب إلى الكرواتي، تابعها داخل المرمى.