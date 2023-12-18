الإنتر يعود بـ «الصيد الثمين»

روما (أ ف ب)



ابتعد إنتر ميلان أربع نقاط في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بانتصاره الثمين على مضيفه لاتسيو 2-0، في قمة المرحلة السادسة عشرة.

وحقق الإنتر الأهم على الملعب الأولمبي في العاصمة، لأن لاتسيو كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة.

وافتتح القائد والمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل من أول فرصة لرجال المدرب السابق للاتسيو سيموني إينزاجي في الدقيقة 40، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، وأضاف الدولي الفرنسي ماركوس تورام الثاني في ثاني فرصة للضيوف في الدقيقة 66.

وعزز ال صدارته برصيد 41 نقطة، موسعاً الفارق إلى أربع نقاط عن مطارده المباشر يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه جنوى 1-1 في افتتاح المرحلة، فيما تراجع لاتسيو الى المركز الحادي عشر، بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وكان لاتسيو صاحب الأفضلية في بداية المباراة، وكاد يهز الشباك برأسيتين لقائده ومهاجمه الدولي تشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 28 و36، لكن الإنتر نجح في افتتاح التسجيل عبر قائده مارتينيز، عندما استغل خطأً فادحاً للمدافع المونتينيجري آدم ماروسيتش، في إعادة الكرة إلى حارس مرماه إيفان بروفيديل، وانتزعها الأرجنتيني وتوغل داخل المنطقة، متلاعباً بالحارس، قبل أن يتابعها داخل المرمى «40».

وكاد نيكولو روزفيلا يدرك التعادل للاتسيو مطلع الشوط الثاني بمجهود فردي رائع، أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة، أبعدها الحارس إلى ركنية «47».

لكن تورام وجه الضربة القاضية لأصحاب الأرض، بإضافته الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من نيكولو باريلا «66»، وهو الهدف السابع لتورام في الدوري هذا الموسم، وزادت محن لاتسيو بطرد لاعب وسطه مانويل لاتساري في الدقيقة 87.