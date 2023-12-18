ليل يحرم سان جيرمان من «التاسعة المتتالية»

باريس (أ ف ب)



فرمل ليل ضيفه باريس سان جيرمان المتصدر وبطل الموسم الماضي، عندما أرغمه على التعادل 1-1، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان في طريقه إلى تحقيق فوزه التاسع توالياً، والابتعاد سبع نقاط في الصدارة، عندما تقدم بهدف مهاجمه الدولي كيليان مبابي في الدقيقة 66، من ضربة جزاء، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، لكن ليل أدرك التعادل عبر مهاجمه «البديل» الدولي الكندي جوناثان دافيد في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وعزز فريق العاصمة صدارته برصيد 37 نقطة، وابتعد بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر نيس الذي خسر أمام مضيفه لوهافر 1-3، وسبع نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره أمام ليون 0-1 في افتتاح المرحلة.