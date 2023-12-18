ليفركوزن يواصل المغامرة في «البوندسليجا»

ليفركوزن (أ ف ب)



واصل باير ليفركوزن مغامرته، نحو لقبه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم على الإطلاق بنجاح، باكتساحه أينتراخت فرانكفورت بثلاثية، فيما أعاد المهاجم الإنجليزي هاري كين بايرن ميونيخ إلى هيبته بثنائية في فوزه الكبير على شتوتجارت 3-0، في المرحلة الخامسة عشرة.

في المباراة الأولى، سجّل النيجيري فيكتور بونيفاس «(14»، والهولندي جيريمي فريمبونج «51»، وفلوريان فيرتس «57» أهداف باير ليفركوزن في مرمى فرانكفورت الذي كان أكرم وفادة النادي البافاري في المرحلة الماضية 5-1.

وعزز باير ليفركوزن صدارته برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يملك مباراة مؤجلة أمام أونيون برلين يخوضها في 24 يناير المقبل.

وقال لاعب وسط ليفركوزن السويسري غرانيت تشاكا بعد المباراة «لم نفز بأي شيء بعد، بعد نصف عام، خاصة لقب الدوري».

وأضاف «لدينا مباراة أخرى في منتصف الأسبوع ثم نذهب في إجازة، حيث يتعين علينا أن نكون حذرين فيما نفعله، ثم سنعود ونستعد لبقية الموسم».

وهذا الفوز الثاني عشر لفريق المدرب الإسباني شابي ألونسو من أصل 15 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات أخرى، ولم يخسر أي مباراة بعد في الموسم الحالي من «البوندسليجا، رافعاً سجله الخالي من الهزائم الى 24 مباراة في مختلف المسابقات.

وعلى ملعب أليانز أرينا، استعاد بايرن ميونيخ هيبته وصالح جماهيره، بعد الخسارة المذلّة أمام فرانكفورت 1-5 في المرحلة الماضية، بفوز عريض على شتوتجارت بثلاثية نظيفة.

ويدين النادي البافاري بفوزه إلى مهاجمه كين الذي استعاد بدوره نجاعته التهديفية، بعدما صام عن التهديف في المرحلة الماضية، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الثانية و55، وأضاف المدافع الكوري الجنوبي مين-جاي كيم الثالث (63).

وقال كين «كان على الأرجح أفضل أداء لنا هذا الموسم، قدمنا جميعا أداءً جيداً حقا، نحتاج إلى ذلك طوال الموسم».

من جهته، قال مدربه توماس توخل «كان الأمر صعباً»، في إشارة الى الإصابات التي يعاني منها فريقه بالإضافة الى غياب ليون غوريتسكا ويوزوا كيميتش بداعي المرض، حيث بقي في حوزته خمسة لاعبين فقط على دكة البدلاء.

وأضاف «حاولت أن أبقى هادئاً، وأن أحافظ على مسافة بعيدة عن الخط الجانبي لمنح اللاعبين المزيد من الثقة، اليوم كان جيداً، لكن الأمر لم ينته بعد، لدينا مباراة أخرى».

وأبقى بطل ألمانيا في المواسم الـ11 الأخيرة على فارق النقاط الأربع بينه وبين باير ليفركوزن، فيما تجمّد رصيد شتوتجارت عند 31 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع.