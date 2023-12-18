كلوب: 34 محاولة لليفربول أمام «اليونايتد»!

ليفربول (رويترز)



أهدر ليفربول فرصة استعادة الصدارة، بعد تعادله من دون أهداف مع مانشستر يونايتد على ملعب «أنفيلد»، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي سجله المثالي على أرضه هذا الموسم.

وابتعد فريق المدرب يورجن كلوب عن المركز الأول لحساب أرسنال، وكان بإمكانه استعادة مكانه على القمة إذا فاز، لكنه افتقر إلى خطورته المعتادة على المرمى.

وتمسك «اليونايتد»، الذي افتقد الثقة بعد أسبوع بائس، بنقطة «التعادل الممل»، على الرغم من أنه سجل الآن مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات خاضها على أرض ليفربول.

وكانت أقرب فرصة لأصحاب الأرض للتسجيل هي تسديدة ترينت ألكسندر-أرنولد التي ارتطمت بالقائم، بينما أتيحت أفضل فرصة ليونايتد لراسموس هويلوند.

وأنهى الفريق الزائر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ديوجو دالوت في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

ويملك ليفربول صاحب المركز الثاني 38 نقطة من 17 مباراة، مقابل 39 نقطة لأرسنال المتصدر، بينما يحتل اليونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة.

افتتح ليفربول جزءاً من مدرج أنفيلد رود الذي تم تجديده حديثاً للمرة الأولى، مما رفع عدد الحضور إلى 57 ألف متفرج، وهو الأكبر منذ 50 عاماً في ملعبهم.

وكان من المتوقع أن يحقق الفريق 12 انتصاراً على أرضه من أصل 12 في كافة المسابقات، لكن مباراة القمة المحلية، وهي عادة واحدة من أقوى المواجهات في إنجلترا، فشلت في جذب الأنظار، حيث لم يبدو أن ليفربول بوسعه تكرار فوزه الساحق على يونايتد 7-صفر العام الماضي.

في حين أن أداء اليونايتد لم يكن يستحق الاحتفال، إلا أنه أظهر على الأقل بعض الروح بعد خسارة الأسبوع الماضي 3-صفر أمام بورنموث، وهزيمة أقل وطأة أمام بايرن ميونيخ في منتصف الأسبوع، مما أدى إلى خروجه من أوروبا.

وقال سكوت مكتوميناي، قائد اليونايتد في غياب برونو فرنانديز الموقوف، لشبكة سكاي سبورتس «نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من الاستفادة أكثر من المباراة، وصنع المزيد من الفرص، اللاعبون سعداء بعدم الخسارة، لكنهم بالتأكيد ليسوا سعداء لأننا لم نفز».

وقال كلوب إن ليفربول سيطر على المباراة أكثر من الموسم الماضي، عندما فاز بنتيجة 7-صفر، وأظهرت الإحصاءات أن هناك 34 محاولة لتسجيل الأهداف سنحت لفريقه، مقابل 6 محاولات ليونايتد، لكن المنتج النهائي، وهو الأهداف كان غائباً.

وقال كلوب «جربنا كل شيء والأرقام التي صنعناها، فيما يتعلق بالتسديدات، هي جنون بالفعل، ولكن مع هذا القدر من التسديدات، يجب أن يكون هناك عدد أكبر من التسديدات على المرمى، كان هذا خطأنا وسننطلق من هنا».