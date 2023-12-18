لوكير في المستشفى بعد «السكتة القلبية»

لندن (د ب أ)



يرقد توم لوكير قائد لوتون تاون في المستشفى للخضوع للاختبارات والفحوص، بعد تعرضه لسكتة قلبية على أرض الملعب، خلال مباراة بورنموث، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصدر نادي لوتون تاون بياناً رسمياً، قال فيه «مازال توم يخضع للاختبارات والفحوص، وينتظر النتائج قبل تحديد الخطوات التالية للعلاج».

وأضاف البيان «نقدر قلق الجماهير عليه، والاهتمام الإعلامي الكبير بحالة اللاعب، ولكننا غير قادرين على تقديم مستجدات مستمرة حول وضعه، ونطالب جميع وسائل الإعلام بالانتظار، حتى يتم إصدار أي تحديثات عبر القنوات الرسمية للنادي في الوقت المناسب». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن لاعبي الفريقين غادروا الملعب أثناء إسعاف المدافع الويلزي «29 عاماً»، ثم عادوا لتحية الجماهير بعد أن أعلنت رابطة الدوري الممتاز إلغاء المباراة بعد مرور 65 دقيقة.

وأشارت إلى أن لوكير خضع لعملية جراحية في القلب للعلاج من الرجفان خلال يونيو، بعد انهياره خلال فوز لوتون على كونفتري في المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية.

وعاد مدافع لوتون تاون للملاعب مع بداية الموسم الجديد، وخاض 15 مباراة في جميع المسابقات قبل مباراة السبت.