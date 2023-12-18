ليزارازو: الحياة ليست «وردية» في سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتابع الفرنسي «المخضرم» بيكسنت ليزارازو مهاجم أوليمبيك مارسيليا السابق، والذي يعمل حالياً مذيعاً بقناة «تيلي فوت» الفرنسية، باهتمام الدوري الفرنسي، ويُولي اهتماماً خاصاً لباريس سان جيرمان «حامل اللقب»، والذي تعثر في «الجولة 16»، بعد تعادله مع ليل 1-1.

وقال ليزارازو من خلال موقعه مذيعاً بالقناة الفرنسية: ليس كل شيء «وردي» في الفريق الذي يدربه الإسباني لويس إنريكي، ويعتمد على نجمه الشاب كيليان مبابي، وهذا الاعتماد يلحق الضرر بالفريق أكثر مما يفيده، في المواجهات الكبرى واللقاءات الحاسمة، وبوجه خاص في دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف: كل خطوط الفريق يشوبها نقص وأوجه قصور، والمهاجمون بينهم لاعب ظاهرة «يقصد مبابي»، بينما الباقون غير ماهرين وأقل خبرة، ولا يمكن - والحال هكذا- الاعتماد على النجم الشاب وحده.

وقال: الوسط قليل الخبرة، وهناك أيضاً أوجه قصور في الدفاع، لابد من علاجها على وجه السرعة، صحيح أن الفريق أصبح يلعب كرة جماعية أكثر تحت قيادة إنريكي، إلا أنها جماعية غير كافية، خاصة في الأدوار الإقصائية لـ «الشامبيونزليج».

ورغم هذه الانتقادات والملاحظات التي وجهها ليزارزو للفريق ومدربه، إلا أنه أشاد بالمدرب الإسباني، لكونه استطاع أن يفرض شخصيته «رجلاً قوياً» على الفريق وداخل «غرفة الملابس»، على عكس سابقيه الذين فشلوا في هذا الأمر، بسبب مشاكل النجوم وارتفاع «نبرة الأنا» داخل الفريق، خاصة في الفترة التي كان موجوداً فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار داسيلفا.

واعترف ليزارازو بأن لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا عرف كيف يوجد نوعاً من الجماعية في الأداء، ونجح في قيادة اللاعبين، وحملهم على التركيز من أجل تحقيق هذا الهدف «الجماعية» وهذا يُحسب له، والشيء الإيجابي أيضاً إنه قوي الشخصية، ويجسد «سلطة قوية» وأحياناً بطريقة مبالغ فيها، ولكن هذا حقه لأنه المسؤول الأول عن النتائج.

واختتم ليزارازو حديثه قائلاً: كانت الانتقادات تُوجه كثيراً لسان جيرمان، وتتهمه بأنه فريق يفتقد للجماعية، وها هو أصبح الآن يلعب كرة جماعية، بفضل هذا المدرب، كما أصبح هناك أسلوب لعب يتمثل في رغبة الاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة، وحرمان المنافس منها، وهذا ما كان ينقص الفريق في الموسم الماضي.