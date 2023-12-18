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الرياضة

ليما «السلاح الجديد» في هجوم «الفرسان»

ليما «السلاح الجديد» في هجوم «الفرسان»
18 ديسمبر 2023 10:30

 
مراد المصري (دبي)

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رسخ ماتياس ليما نفسه بوصفه السلاح الهجومي الجديد لشباب الأهلي، بعدما سجل «ثنائية» في الجولة الماضية أمام بني ياس، ليصل إلى «الهدف الرابع»، في ظهوره السادس هذا الموسم، خلال 379 دقيقة، ليتجاوز مؤنس دبور المهاجم الأساسي الذي يغيب للإصابة، والذي أحرز 3 أهداف فقط في 7 مباريات خلال 490 دقيقة.
ورغم صغر سن ليما «19 عاماً»، وإهداره العديد من فرص التسجيل في مواجهة العين، إلا أن اللاعب عرف كيف يعود بتركيز ذهني، يعكس ثقة الجهازين الفني والإداري فيه، ليهز الشباك أمام «صقور» الإمارات ثم أمام بني ياس، ويكون الاعتماد كبيراً عليه أمام الشارقة يوم الأربعاء، في اللقاء «المؤجل» من «الجولة التاسعة»، والوصل يوم الأحد المقبل في «الجولة 12».
وأصبح «الفرسان» يملك خيارات هجومية في الفترة الحالية، ومع أنباء عن تعافي إيجور جيسوس واستعادته جاهزيته، هناك أكثر من خيار مثل يوري سيزار وبالا ومحمد جمعة ويحيى الغساني وغيرهم، وسط تطلعات بمواصلة النتائج الإيجابية، حيث يعني الفوز في المباراتين المقبلتين، اعتلاء الفريق الذي يدافع عن اللقب، صدارة الترتيب، قبل خوضه بعد ذلك لقاء كأس السوبر أمام الشارقة، وهي المباريات الثلاث التي ترسم الكثير من ملامح العمل داخل أروقة الفريق، خلال مرحلة ما بعد التوقف، لخوض منتخبنا الوطني كأس آسيا خلال الشهر المقبل.

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