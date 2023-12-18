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ليفربول يدين «ضرب» حافلة يونايتد!

ليفربول يدين «ضرب» حافلة يونايتد!
18 ديسمبر 2023 10:32

ليفربول (رويترز)
أدان ليفربول الأضرار التي لحقت بحافلة مانشستر يونايتد بعد إلقاء زجاجة عليها وهي في طريقها إلى ملعب أنفيلد قبل قمة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأهدر فريق المدرب يورجن كلوب فرصة استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد تعادله سلبياً مع مانشستر يونايتد، منهياً مسيرته الرائعة في أنفيلد هذا الموسم.
وقال النادي في بيان: «يدين نادي ليفربول لكرة القدم بشدة الأفعال التي تسببت في إلحاق أضرار بحافلة فريق مانشستر يونايتد أثناء وصولها إلى أنفيلد، نحن على علم بصور الحادث المتداولة على الإنترنت، ونعمل مع شرطة مرسيسايد للتحقيق الكامل وتحديد المسؤولين، أي فرد تثبت إدانته بهذا التصرف المشين سيواجه أيضاً عقوبات رادعة من النادي».
وتظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن حافلة يونايتد كانت تسير في طريقها إلى أنفيلد عندما ألقيت عبوة زجاجية على النافذة وصدعتها. 

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