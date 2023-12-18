ألابا.. «الموسم انتهى»!



مدريد (د ب أ)



تسببت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ديفيد ألابا، في إفساد أفراح ريال مدريد، بفوزه الكبير 4 -1 على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي: «عقب الفحوص التي خضع لها لاعبنا ديفيد ألابا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ويخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

هذا يعني أن موسم اللاعب النمساوي انتهى، كما تحوم الشكوك فيما إذا كان سيتمكن من اللحاق ببطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وأصيب ألابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 4 -1 على فياريال وتم استبداله.

وتحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق عقب المباراة، وقال «إنها أنباء محزنة»، وكتب توني كروس، زميل ألابا، على منصة«إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً): «أحبك ديفيد ألابا».