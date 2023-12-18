«ماراثون دبي 24» ينطلق 7 يناير

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لإقامة النسخة 24 من ماراثون دبي، والذي يقام يوم الأحد 7 يناير المقبل، حيث سيكون عشاق اللعبة في العالم على موعد مع أحد أهم الأحداث في روزنامة المهتمين بالجري والصحة العامة، وتنطلق النسخة 24 من أمام أكاديمية شرطة دبي مروراً بشارع جميرا وصولاً إلى موقع علم الاتحاد التاريخي والعودة إلى نقطة البداية.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الأسطورة الإثيوبي هايلي جيبرا سيلاسي، فيما أعلن الفلبيني يوب ديوب عميد العدائين في الماراثون عن مشاركته في هذه النسخة، حيث سبق له المشاركة في السباق الرئيسي 16 مرة.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي والإدارة العامة للمرور في دبي وستعقد اللجنة اجتماعات لاحقة مع جميع الجهات المعاونة لبحث كل سبل دعم الحدث حتى يخرج الحدث في أبهى صورة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال على التسجيل في الماراثون يتزايد، حيث وصل عدد المشاركين حتى الآن إلى 20 ألفاً، ويأمل المنظمون أن يصل العدد إلى 25 ألفاً، خاصة أن عدد المشاركين وصل إلى 35 ألفاً قبل جائحة كورونا، ويستمر التسجيل عن طريق موقع الماراثون الدائم على الإنترنت حتى منتصف ليلة 30 ديسمبر الجاري.

وأشادت اللجنة المنظمة بالدعم الذي يحظى به الماراثون من مجلس دبي الرياضي بقيادة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومعالي مطر الطاير نائب الرئيس، كما أشادت بدعم الرعاة وشركاء النجاح.

كشفت اللجنة المنظمة عن تقديم عدة مفاجآت بنسخة 2024، حيث قدمت مجموعة الغرير سيارة للسحب عليها للمقيمين داخل الدولة والمشاركين في السباق الرئيسي، كما ستدعم المنظمين بمجموعة سيارات بينها سيارة المقدمة «ساعة توقيت السباق»، كما يقدم أديداس حذاءً جديداً للجري يحمل شعار ماراثون دبي بالتزامن مع النسخة 24 كما سيقيم معرضاً عن الماراثون مطلع العام الجديد بمحلاته بمول دبي.