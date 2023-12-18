الرفاعي «بديل» بورخيس مع البطائح أمام العين

علي معالي (دبي)

للمرة الثانية يجد الروماني ميريل رادوي مدرب فريق البطائح لكرة القدم نفسه مضطراً إلى الاستعانة بالمدافع عبدالله الرفاعي، بعد طرد ديني بورخيس في المباراة الأخيرة أمام حتا، وهي حالة الطرد الثانية لمحترف الرأس الأخضر، ليصبح ضمن 3 لاعبين بدوري أدنوك للمحترفين تم طردهم مرتين حتى الآن مع نهاية الجولة الـ 11 مع خالد بطي لاعب الوحدة، وجوناتاس سانتوس لاعب العين.

وكان بورخيس قد حصل على بطاقة حمراء في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، ليغيب وقتها عن مباراة مهمة للغاية تالية لـ «الراقي» أمام الجزيرة في الجولة الرابعة، وليخسر الفريق هاتين المباراتين بنتيجة 0-2 من «الفرسان» و1-3 من «فخر أبوظبي»، وفي المباراة الأخيرة ضد حتا لم يكُن بورخيس موفقاً في تدخلاته الخاطئة، التي تكلف الفريق في مباراة العين عدم وجوده في الخط الخلفي.

وأصبح عبدالله الرفاعي أهم الأوراق التي يستعين بها المدرب بدلاً من «المطرود»، ويمتلك الرفاعي خبرة جيدة وينتظر هذه الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب في هذا التوقيت ليؤكد براعته في مركزه في ظل حالة بورخيس الحالية، والتي أظهرت تراجعه النسبي عن الفترات السابقة.

وكانت محطة عبدالله الرفاعي (28 عاماً)، الأولى مع نادي الوحدة منذ 2018، لكنه شارك في مباريات الدوري في الموسم التالي 2019-2020، ولعب 15 مباراة بواقع 1350 دقيقة، وانتقل إلى صفوف خورفكان 2020-2021، لموسمين، ثم عاد مجدداً إلى الوحدة، ومنه إلى الظفرة قبل أن ينتقل الموسم الحالي إلى البطائح، وشارك اللاعب في مباراتين فقط هذا الموسم بواقع 82 دقيقة أمام الجزيرة وحتا.

ويدرس رادوي المنافس العيناوي جيداً قبل لقاء الأحد المقبل في الجولة الـ 12 أملاً في أن يحقق نتيجة إيجابية تدفع الفريق بشكل إيجابي إلى منطقة الأمان، والاستمرار في تقديم موسم استثنائي بعد مستوى مميز قدمه «الراقي» حتى الآن جعله يصل إلى النقطة 16 جعلته يحتل المركز السابع خلف الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والعين والجزيرة.