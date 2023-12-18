صدارة ألمانية صينية في «تمهيدي ماراثون» رحلة الهجن



دبي (الاتحاد)



توجت الألمانية أني روندي في فئة الوزن المفتوح، ضمن السباق التمهيدي الثاني للنسخة الخامسة، من ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين، والذي نظمته إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 29 متسابقاً من 18 جنسية، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وهو السباق الذي يتم تنظيمه سنوياً، تنفيذاّ لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وحلّت مواطنتها جيسا أجلنيج في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أليكسندر فيدتوف في المركز الثالث، وامتد لمسافة 1500 متر.



وتمكنت الصينية أليكسيس من حصد المركز الأول، في فئة وزن «الفردة» لمسافة 3 كلم، فيما جاءت الروسية مالكيات كوستينكو وصيفاً، والفرنسية أودي ديرفلينجر ثالثاً.

وجاء السباق بمثابة المحطة الأخيرة قبل ترقب انطلاق رحلة الهجن خلال الشهر الجاري، والتي يقوم خلالها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتدريبهم خلال الأشهر الماضية على مهارات ركوب الهجن، من أجل الانطلاق في رحلة تمتد لأيام في قلب صحراء الإمارات، وهي الرحلة التي تحظى بإقبال متزايد سنوياً.

وعبّر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي شهد السباق وتوّج الفائزين، عن سعادته بمستوى وعدد المشاركين في نسخة هذا العام، والذي يؤكد مرة أخرى أن الإمارات وطن يجمع العالم بأكمله مع الحفاظ على هويتنا الوطنية من خلال إبراز التراث والأصالة والهوية الخاصة بنا.