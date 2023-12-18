خربين.. «موسم استثنائي» بـ «المعدل الأعلى»



مصطفى الديب (أبوظبي)



واصل عمر خربين نجم هجوم الوحدة رحلة التألق هذا الموسم، خاصة بعد أن أحرز الهدف الأول لـ «العنابي» أمام العين، في «الكلاسيكو»، باستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ووصل خربين إلى «الهدف الثامن» حتى الآن، ليعتلي صدارة الهدافين، بالتساوي مع لابا كودجو مهاجم «الزعيم».

ويعيش خربين «حالة تألق»، لأن معدل تهديفه هذا الموسم، يختلف عن المواسم الثلاثة الماضية التي دافع فيها عن ألوان «العنابي»، حيث اكتفى بتسجيل 7 أهداف فقط، مع «أصحاب السعادة»، في الموسم الماضي، رغم مشاركته في 21 مباراة، بمعدل تهديفي ضعيف، وصل إلى «ثلث هدف» في المباراة، فيما سجل 15 هدفاً في الموسم قبل الماضي، بمشاركته في 25 مباراة، بمعدل 0.6 هدف في المباراة، وهذا الموسم سجل خربين 8 أهداف في 10 مباريات، بمعدل 0.8 هدف في المباراة، وهو المعدل الأعلى بالنسبة له مع «العنابي» منذ قدومه من الهلال السعودي.

وسجل خربين بشكل عام في «دوري أدنوك للمحترفين» 55 هدفاً، في 92 مباراة مع الظفرة والوحدة وشباب الأهلي.

ويقدم اللاعب حالياً أداءً قوياً ومتميزاً، ليؤكد أنه كان بحاجة للحصول على فرصة، ليجدد أمجاده، وكان وجود البرازيلي جواو بيدرو مهاجماً أساسياً حائلاً أمام حصول خربين على فرصة حقيقية.

وتؤكد أرقام النجم السوري أنه يملك الكثير من القدارات، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف منها هدفان برأسيتين، كما أنه سدد 23 مرة على مرمى المنافسين خلال المباريات التي لعبها مع «العنابي»، ومرر خلالها 7 تمريرات مؤثرة.