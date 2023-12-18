العين يتصدر دوري أكاديميات عجمان

عجمان (الاتحاد)

شهدت الجولة الرابعة من بطولة دوري «بوكاري سوت» للأكاديميات الخاصة لكرة القدم، لفئة 12 و14 سنة، والتي ينظمها مركز كواترو الرياضي في عجمان في ملاعبه، 62 هدفاً خلال 8 مباريات في الفئتين.

وأسفرت مباريات المجموعة الأولى بفئة تحت 12 سنة، عن فوز أكاديمية ريتش تارجيت على الأكاديمية الأرجنتينية «أ» 6-4، وتغلب فريق أكاديمية نادي العين «ب» على أكاديمية دولفين «أ»، 6-3، وتصدر فريق أكاديمية نادي العين «ب» قمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية ريتش تارجيت، والثالث أكاديمية المستقبل برصيد 6 نقاط، والأكاديمية الأرجنتينية «أ» في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وأكاديمية دولفين «أ» في المركز الأخير، ويلتقي في الجولة الخامسة يوم السبت المقبل، أكاديمية دولفين «أ» مع أكاديمية ريتش تارجيت، وأكاديمية نادي العين «ب» مع أكاديمية المستقبل.

وحقق فريق أكاديمية المجد الفوز على الأكاديمية الأرجنتينية «ب»، 9-4، ضمن المجموعة الثانية، واكتسح فريق أكاديمية نادي العين «ب» أكاديمية دولفين «ب» بنتيجة 11-1، ويتصدر أكاديمية نادي العين «أ» قمة المجموعة برصيد 9 نقاط والثاني أكاديمية المجد برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية النادي الأهلي، والرابع الأكاديمية الأرجنتينية «ب» برصيد 3 نقاط، وأكاديمية دولفين «ب» في المركز الأخير من دون رصيد، ويلتقي السبت المقبل، أكاديمية دولفين مع أكاديمية المجد، فيما يلتقي أكاديمية نادي العين مع أكاديمية النادي الأهلي.

وشهدت مباريات المجموعة الأولى لفئة 14 سنة، فوز الأكاديمية الأرجنتينية «أ» على أكاديمية بالرس 6-1، وفاز فريق أكاديمية نادي العين «ب» على أكاديمية دولفين بهدفين مقابل هدف، ويتصدر فريق أكاديمية العين «ب» قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، وأكاديمية دولفين الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية أهداف في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما أكاديمية بالرس في المركز الأخير من دون نقاط، ويلتقي يوم السبت أكاديمية دولفين مع أكاديمية بالرس وأكاديمية العين مع أكاديمية أهداف.

وفي المجموعة الثانية لنفس الفئة، تعادل فريقا الأكاديمية الأرجنتينية «ب» مع أكاديمية المجد بهدفين لكل منها، وفاز فريق أكاديمية نادي العين «أ على أكاديمية تالنت 4-0، ويتصدر فريق أكاديمية العين «أ» صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وأكاديمية النادي الأهلي ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط، والأكاديمية الأرجنتينية «ب» ثالثاً برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية المجد وأكاديمية تالنت في المركز الأخير من دون نقاط، ويلتقي في الجولة المقبلة، أكاديمية تالنت مع أكاديمية المجد، وأكاديمية نادي العين مع أكاديمية النادي الأهلي.