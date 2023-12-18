«الزعيم» يستعيد صدارة «دوري 21» بـ«ثلاثية الكلاسيكو»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد العين صدارته لترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بفوزه على مضيفه الوحدة 3-2 في مباراة «كلاسيكو الرديف»، التي جمعت الفريقين على ملعب نادي بني ياس، في ختام «الجولة 11» والتي شهدت صعود الجزيرة لمركز الوصافة بفوزه على الإمارات 3-1، وتراجع الوصل للمركز الرابع بخسارته القاسية أمام مضيفه اتحاد كلباء «الثالث» برباعية نظيفة.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تفوق بني ياس على شباب الأهلي «حامل اللقب» بنتيجة 4-0، وحتا أمام مضيفه البطائح 3-2، والشارقة أمام خورفكان 3-2، فيما تفوق عجمان على مستضيفه النصر 2-1 على استاد آل مكتوم.

ويدين «الزعيم» في انتصاره على غريمه «العنابي» في «كلاسيكو الرديف» للاعبه المتألق جونتاس سانتوس الذي أهدى كرة الهدف الأول من تمريرة متقنة لزميله ريلوانو سركي في الدقيقة 6، قبل أن يعود ويسجل «هدفين» في الدقيقتين 28 من ركلة حرة مباشرة و39 من ضربة مزدوجة داخل منطقة الجزاء، فيما سجل هدفي الوحدة سالم السومحي في الدقيقة 18، ومنصور المنهالي من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

ورفع العين العائد لمقعد الصدارة رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات، وفي جعبته مباراة مؤجلة أمام خورفكان في «الجولة التاسعة»، فيما تراجع الوحدة إلى المركز الخامس، بعدما بقى برصيد 17 نقطة.

وارتقى الجزيرة إلى مركز الوصافة برصيد 24 نقطة بالتساوي مع العين المتصدر، بفوزه على ضيفه الإمارات 3-1، وسجل أهداف «فخر أبوظبي» المتألق زايد العامري «هدفين» في الدقيقتين 1 و59، والبديل عبدالله الجنيبي 82، فيما أحرز بافلي اوبرادوفيك هدف «الصقور» الوحيد في الدقيقة 33 ليبقى فريقه برصيد 3 نقاط في المركز الأخير.

وبدا الوصل أكبر الخاسرين في الجولة بعد تراجع ترتيبه من الصدارة إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بعد خسارته القاسية أمام مضيفه اتحاد كلباء «الثالث» برباعية نظيفة تناوب في تسجيلها زكريا محمد في الدقيقة 13، الدو بارا «هدفين» في الدقيقتين 14 و47، ومحمد البلوشي 87، ليرفع «النمور» رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الثالث بأفضلية المواجهات أمام الوصل.

ومُني شباب الأهلي المتراجع إلى «المركز التاسع» برصيد 15 نقطة، بخسارة كبيرة أمام ضيفه بني ياس 4-0، وسجل للسماوي أبوبكر سيسي «هدفين» في الدقيقتين 26 و55، وحمد محمد «هدف عكسي» في الدقيقة 50، وحمدان المهري 69، ورفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة أيضاً ليتقدم إلى المركز الثامن بأفضلية المواجهات أمام «الفرسان».

وانفرد محمد البلوشي مهاجم اتحاد كلباء وصاحب الهدف الرابع لفريقه في المواجهة أمام الوصل 4-0، بصدارة هدافي «دوري 21» برصيد 7 أهداف، متقدماً على منافسيه خليفة العبادلة مهاجم شباب الأهلي الصائم عن التسجيل في الجولة، وريلوانو سركي لاعب العين ولكلٍ منهما 6 أهداف.

ويلتقي مساء الخميس شباب الأهلي والشارقة، وخورفكان والعين في المباراتين المؤجلتين من الجولة التاسعة لدوري تحت 21، على أن تُلعب مباريات «الجولة 12» يومي الأحد والاثنين المقبلين حيث يلتقي في اليوم الأول اتحاد كلباء وبني ياس، الإمارات والنصر، حتا والجزيرة، وتختتم الجولة بمباريات الوحدة وخورفكان، العين والبطائح، الوصل وشباب الأهلي، عجمان والشارقة.

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نتائج «الجولة 11»

شباب الأهلي – بني ياس 0-4

البطائح – حتا 2-3

الجزيرة – الإمارات 3-1

خورفكان – الشارقة 2-3

النصر – عجمان 1-2

اتحاد كلباء – الوصل 4-0

الوحدة – العين 2-3

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ترتيب فرق الصدارة

العين، 24 نقطة «10 مباريات»

الجزيرة، 24 نقطة «11 مباراة»

اتحاد كلباء، 22 نقطة «11 مباراة»

الوصل، 22 نقطة «11 مباراة»

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ترتيب الهدافين

7 محمد البلوشي «اتحاد كلباء»

6 خليفة العبادلة «شباب الأهلي»

6 ريلوانو سركي «العين»