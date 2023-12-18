أجانب عجمان تحت مقصلة «الانتقالات الشتوية»

رضا سليم (دبي)

تترقب جماهير عجمان، فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وما ستقوم به إدارة النادي بحثاً عن تجديد دماء الفريق بلاعبين لديهم القدرة على تحسين النتائج التي تراجعت بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي، الذي كان فيه جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز والعطاء والنتائج في الملعب.

وتبدو رياح التغيير في اتجاه اللاعبين الأجانب الذين لم يقدموا المستوى المأمول منهم من بداية الموسم حتى الآن، كما أن الجهاز الفني الحالي بقيادة إيسايلا له رؤية مختلفة عن المدرب البرازيلي زاناردي، الذي رحل بعد تراجع النتائج.

ويواجه «البرتقالي» مشاكل في كل الخطوط، خاصة أن رحيل السلوفيني ميرال كان أحد أسباب الاهتزاز بالخطوط الخلفية، ولم ينجح التونسي نادر الغندري في سد الفراغ، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها ولعب مع الفريق 465 دقيقة في 7 مباريات من أصل 11 جولة، ولم ينجح في مهمة قائد الدفاع.

في الوقت الذي لم ينجح هيكل الشيخاوي في سد فراغ رحيل فراس بالعربي إلى الشارقة، ولم تظهر بصمته مع الفريق، رغم أنه لعب 856 خلال 10 مباريات، إلا أنه لم يسجل سوى هدفين فقط، فيما تراجع مستوى بريستيج مبونجو وجلس على الدكة للمرة الأولى رغم أنه لم يغادر القائمة الرئيسية للفريق في الموسم الماضي، ولم يلعب هذا الموسم سوى 709 دقائق خلال 11 مباراة وسجل هدفين فقط في نصف موسم على عكس الموسم الماضي الذي سجل فيه 7 أهداف.

وينضم إلى قائمة اللاعبين المتراجع مستواهم البحريني علي مدن، الذي شارك 931 دقيقة خلال 11 مباراة ورغم أنه أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة، إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف حتى الآن، بينما وليد أزارو مهاجم الفريق لم يلعب سوى 540 دقيقة خلال 6 مباريات فقط، وسجل 5 أهداف إلا أن تكرار الإصابات وضعه خارج قائمة الفريق.

ويقبع «البرتقالي» في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 والخسارة في 5 مواجهات، واهتزت شباكه بـ 27 هدفاً وسجل لاعبوه 17 هدفاً، ويعد خط دفاعه ثاني أضعف دفاع في الدوري بعد فريق الإمارات.