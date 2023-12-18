3 نجوم يعلنون المشاركة في «دبي للجولف»



دبي (الاتحاد)



أعلن 3 نجوم عالميون مشاركتهم في النسخة الأولى من «دبي إنفيتيشنال» من 11 إلى 14 يناير المقبل، في منتجع خور دبي، ضمن «جولة دي بي ورلد»، تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهم الإيرلندي لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي بكأس رايدر، والإنجليزي تومي فليتوود المصنف 14 عالمياً، والمُتوج مرتين بلقب بطولة أبوظبي، والنيوزيلندي ريان فوكس الفائز بـ 4 ألقاب في الجولة.

وينضم الثلاثي إلى روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً، وزميله في كأس رايدر نيكولاي هوجارد، الذي فاز ببطولة «جولة دي بي ورلد» في دبي الشهر الماضي، في المنافسات التي تضم 60 لاعباً محترفاً و60 لاعباً من الهواة.

تشهد «دبي إنفيتيشنال»، إقامة المنافسات بنظام 72 حفرة، بالتزامن مع المحترفين والهواة «برو-أم» لمدة ثلاثة أيام، حيث يضم اليوم الرابع والأخير المحترفين فقط، ويمكن للجماهير الحصول على تذاكر الدخول العامة مجاناً.

وأعلن عن تعيين لوك دونالد قائداً للفريق الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، ليكون أول من يقوم بالدور منذ برنارد جالاتشر أعوام 1991,1993 و1995، وبعدما تمكن دونالد من قيادة أوروبا للفوز على فريق أميركا، في نسخة العام الحالي من كأس رايدر، ليقود المصنف الأول عالمياً سابقاً فريق أوروبا في النسخة المقبلة من كأس رايدر 2025 في نادي بيثبيدج بلاك في نيويورك، ويتطلع الآن لبدء موسمه في جولة دي بي ورلد من دبي عام 2024.

ويظهر فليتوود، الفائز بستة ألقاب في «دي بي ورلد»، والمقيم في دبي، في الجولة مرة أخرى الشهر المقبل، حيث يتطلع إلى البناء على فوزه الثاني بكأس رايدر، والمركز الثاني في «جولة دي بي ورلد في دبي».

قال فليتوود، الذي سبق له الفوز في الإمارات، عندما حقق لقب بطولة أبوظبي 2017 و2018: «من الجيد إقامة فعاليات أمام أصدقائك وعائلتك، خاصة الأحداث ذات التنظيم الاحترافي مثل «دبي إنفيتيشنال».

حقق النيوزلندي فوكس أكبر فوز له في مسيرته حتى الآن في بطولة بي إم دبليو بي جي أيه 2023، بعد أن سجل 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، ليرفع الكأس الشهيرة في نادي وينتوورث في إنجلترا.

وتعد «دبي إنفيتيشنال» أول حدث ضمن السلسلة الدولية في الجدول الزمني الجديد لجولة «دي بي ورلد 2024»، وتقام مرة كل عامين في 2024 ,2026 و2028.