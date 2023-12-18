«الأبيض» يختار 30 لاعباً لقائمة معسكر ديسمبر

معتز الشامي (دبي)



أبدى البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول لكرة القدم انزعاجه من تكرار الأخطاء الفردية، لعدد من اللاعبين الدوليين، في مباريات أنديتهم، خلال الجولات الأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت زيادة «غلة الأهداف»، بالإضافة إلى تكرار بعض المشاكل التكتيكية والفنية لأغلب الفرق التي تضم «نصيب الأسد» من تشكيلة «الأبيض»، خاصة على مستوى الوسط والدفاع.

وحرص الجهاز الفني، على زيارات ميدانية لأغلب الأندية في فترات سابقة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لجميع اللاعبين، مع عقد جلسة أسبوعية للوقوف على تحليل الأداء، ضمن القائمة الموسعة التي تخضع للمراقبة في المباريات، وتضم من 40 إلى 50 لاعباً.

واستدعى بينتو خلال تجمعات «الأبيض»، ما يقرب من 44 لاعباً، حتى استقر على «القوام الأساسي» للمنتخب باختيار أفضل 27 لاعباً.

وينتظر أن يدخل المنتخب تجمعه المقبل، والذي يسبق المشاركة في كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال يناير 2024، يوم 26 ديسمبر الجاري، عقب انتهاء «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يمنح الجهاز الفني الفرصة كافية لجميع اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم خلال الجولة المقبلة، والتي تقام 23 و24 ديسمبر، بينما ينتظم جميع اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم، والمتوقع أن يختار المدرب 30 لاعباً، ويغيب لاعبو الشارقة وشباب الأهلي عن الأيام الأولى للتجمع، بسبب ارتباطهم بـ «كأس السوبر» المقرر 29 ديسمبر، وبالتالي يلتحقون بمعسكر كأس آسيا، في اليوم التالي للمباراة، أو أول يناير، بينما يدخل باقي اللاعبين المعسكر 26 ديسمبر.

وينتظر أن يخوض المنتخب تجربتين دوليتين أمام قيرغيزستان وعُمان 30 ديسمبر و6 يناير المقبل، قبل السفر إلى الدوحة 8 يناير.

وطلب الجهاز الفني من اللاعبين، خلال آخر تجمع لأداء المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي فاز فيها «الأبيض» على نيبال والبحرين في نوفمبر الماضي، ضرورة إظهار أفضل مستوى خلال مباريات الدوري، حيث تتم متابعة الجميع بدقة، لاختيار الأجهز من بينهم.

وتعد الجولة المقبلة «الفرصة الأخيرة» أمام بعض العناصر التي هبط مستواها في الجولات الماضية، وأصبح عليهم إعادة تقديم أنفسهم في «الجولة 12» التي تخضع لرقابة قوية من بينتو وجهازه المعاون.

من جانبه، أشاد ياسر سالم مدير المنتخب بمسار التحضيرات مع الجهاز الفني، منذ توليه المسؤولية في يونيو الماضي، وشدد على وصول التجانس والتفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين، وأيضاً الجهاز الإداري إلى مرحلة متقدمة، وهو ما انعكس على نجاح التجمعات التي دخلها المنتخب، سواء لخوض تجارب ودية أو رسمية، حيث استعاد «الأبيض» نغمة الانتصارات في جميع المباريات الخمس تحت قيادة بينتو.

وفيما يتعلق بالأسماء التي تتم دعوتها، أوضح سالم أن المدرب يتابع القائمة الموسعة التي تضم بين 40 و50 لاعباً مؤهلين في أي وقت لدخول أي معسكر، متى ما استدعاهم الجهاز الفني، لكن هناك قوام رئيسي يضعه بينتو في الحسبان، وهو صاحب القرار الأخير في استدعاء اللاعبين في النهاية.