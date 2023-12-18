الهلال والأهلي والوداد في «مونديال 2025»



باريس (أ ف ب)

يشارك مانشستر بطل أوروبا، وريال مدريد، في «النسخة الأولى» من «مونديال الأندية» الموسّع في كرة القدم، المقرّر عام 2025 في أميركا، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي «الفيفا».

وتقام البطولة بشكلها الجديد، بمشاركة 32 نادياً، تتوزّع على 8 مجموعات، بين 15 يونيو و13 يوليو، حرصاً على توافق مواعيد البطولة مع «روزنامة» المباريات الدولية.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16.

ويمثل أوروبا 12 نادياً، وأميركا الجنوبية 6 أندية، وكل من أفريقيا وآسيا وكونكاكاف 4 أندية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن أوقيانيا، فيما يُخصَّص المقعد الأخير لنادٍ من البلد المضيف.

ويمثل أوروبا تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، والإنتر، وبورتو، وبنفيكا، بجانب بطل «الشامبيونزليج» 2024، و3 أندية عبر مسار التصنيف.

ويشارك من أميركا الجنوبية بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي في انتظار تحديد هوية بطل 2024، بجانب ناديين متأهلين عبر مسار التصنيف، ومن أفريقيا، الأهلي، والوداد، وبطل 2024، والنادي المتأهل عبر مسار التصنيف، ومن آسيا كل من الهلال وأوراوا ريد دايموندز، وبطل 2024، ونادٍ متأهل من التصنيف، ومن كونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي» مونتيري وسياتل ساوندرز وليون وبطل 2024، ويمثل أوقيانوسيا فريق أوكلاند سيتي.

وكشف «الفيفا» عن تفاصيل مسابقته السنوية الجديدة كأس إنتركونتيننتال التي صادق عليها مجلسه في مارس، وتقام بدءاً من 2024 بمشاركة جميع أبطال أبرز المسابقات القارية للأندية، على أن تُختتَم بمباراة نهائية على ملعب محايد بين بطل أوروبا والفائز بمباراة فاصلة.

وتتألف المرحلة الأولى من جولتين، الأولى على أساس التناوب بين بطل آسيا أو أفريقيا على أرضه ضد بطل أوقيانيا، يتأهل منها الفائز إلى الثانية ضد بطل آسيا أو أفريقيا، على أن توزَّع حقوق استضافة الجولتين الأولى والنهائية بين ممثلي آسيا وأفريقيا، وفي المرحلة الثانية، يلتقي بطلا أميركا الجنوبية وكونكاكاف على أرض أحد الناديين بالتناوب.

وفي مباراة فاصلة تقام في 14 ديسمبر 2024 على ملعب محايد، يلتقي الفائز من المرحلتين الأولى والثانية على نفس الملعب المحايد الذي يستضيف في 18 ديسمبر المباراة النهائية بين الفائز من المباراة الفاصلة وبطل أوروبا.