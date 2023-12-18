الجمهور يحسم «فئة الناشئين» في «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)



تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استلام ترشيحات الجمهور لفئة الناشئين عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة، حتى 31 ديسمبر الجاري، على أن التكريم في حفل الجائزة 10 يناير المقبل بمدينة جميرا.

وتحرص الجائزة على تكريم الناشئين الإماراتيين في كل دورة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة.

وأطلقت الجائزة مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الناشئين العرب، وذلك بترشيح 6 رياضيين من مختلف الدول العربية، وطرح الأسماء لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين منهم، وتكريمهم في حفل الجائزة.

وضمت قائمة المرشحين، زمزم محمد الحمادي، لاعبة الجيو جيتسو، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، والرامي سلطان صالح محمد، لحصده الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر، وحمد خالد العبدولي، لاعب التايكواندو، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، وسعيد محمود العوضي، لاعب الدراجات المائية، لفوزه بالميدالية الذهبية في الترتيب النهائي، وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة «سكي ستوك» لعام 2022، والهيام سيف البلوشي، لاعبة المبارزة، لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022، والسباحة ميرة عبدالله الشحي، لنيلها فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

وضمت قائمة الناشئين العرب المرشحين للتصويت، المصرية هنا جودة لاعبة تنس الطاولة، لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالمياً تحت 17 سنة، والتونسية نور سحنون لاعبة التنس، حصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الأفريقية تحت 14 سنة عام 2023 والمصنفة الأولى في أفريقيا، والمغربية ملاك العلامي لاعبة التنس، لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022، والسعودي عبدالعزيز السيف لاعب الكاراتيه، لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، والجزائري عبد الرحيم مجاهد لاعب الجودو، لحصده ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023، والرباع السوري أحمد شماع، لفوزه ببرونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.