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الرياضة

كلوب يستغرب «النقاش المبكر»!

كلوب يستغرب «النقاش المبكر»!
18 ديسمبر 2023 15:10

ليفربول (رويترز) 

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه من السابق لأوانه الحديث عن منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد إهدار فرصة تصدر المسابقة، بتعادله سلبياً مع ضيفه مانشستر يونايتد.
ويتأخر ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر بعد 17 مباراة، بينما يسعد كلوب بحثه على الصدارة، قال إن الجدول المزدحم بالمباريات خلال الفترة المقبلة يمكن أن يغير كل شيء.
ويلتقي ليفربول مع وستهام يونايتد في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء، قبل أن يستضيف أرسنال في الدوري يوم السبت المقبل، تليها رحلة في منتصف الأسبوع إلى بيرنلي.
وقال كلوب للصحفيين حول الحديث عن اللقب: «أنا سعيد بوجودنا في المكان الذي نحن فيه الآن، ولا أعرف لماذا فتحنا هذا النقاش في هذا الوقت المبكر، إننا في ديسمبر، إنها أصعب فترة في العام، يجب على الجميع تجاوزها بطريقة ما، ويجب العمل بجدية لتخطيها، ولم يتوقع أحد وصولنا إلى هذا المكان، اعتقدت أن ذلك ممكن، لكنني لم أفكر فيه حقاً، لذلك نحن الآن حيث نكون، وعلينا الآن التأكد من عدم وجود أي سلبيات في ذلك».
وفي غياب آندي روبرتسون وديوجو جوتا وجويل ماتيب وأليكسيس ماك أليستر وتياجو ألكانتارا وستيفان باشتيتش للإصابة، سيتم الاستعانة بكافة لاعبي ليفربول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولم يكن خروج لاعب الوسط الهولندي رايان خرافنبرخ من الملعب بعد 61 دقيقة بسبب الإصابة مشهداً سعيداً بالنسبة للمدرب الألماني.
وأضاف كلوب: «أتمنى ألا يكون الأمر بهذه الخطورة، ولكن لدينا في الأيام العشرة المقبلة ثلاث مباريات أخرى، لذلك لا أعرف ما إذا كان سيشارك فيها أم في واحدة منها، سنرى، علينا إجراء فحص بالأشعة».
 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر يونايتد
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