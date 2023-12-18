«البايرن» منزعج من «مونديال الأندية»!



برلين (د ب أ)

حذر هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ من التداعيات السلبية على الفريق، بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، اعتباراً من «نسخة 2025» وقال هاينر بعد فوز بايرن على شتوتجارت صفر-3، في الدوري الألماني: «بكل وضوح هذه مشكلة بالنسبة لنا، يجب أن ننظر إلى أجندة المباريات بأكملها وعدد المباريات التي يخوضها الفريق واللاعبون».

أوضح رئيس النادي البافاري: «جميع لاعبينا تقريباً هم لاعبون دوليون، لذا سيكون الضغط هائلاً».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أعلن عن زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 7 أندية إلى 32 نادياً، وتقام النسخة الأولى من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في أميركا.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة مونديال الأندية المكونة من 63، مباراة بعد انتهاء الموسم المحلي في الدوريات الأوروبية، وكذلك فترة التوقف الدولي لشهر يونيو الذي سيشهد مباريات تصفيات كأس العالم أو الأدوار النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويشارك 12 فريقاً من أوروبا في مونديال الأندية عام 2025، حيث تأهل حتى الآن الفائزون بدوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي، إضافة إلى البايرن، وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا بفضل نتائجهم الإجمالية. ويتبقى أربعة مقاعد أوروبية ستكون للفائز بلقب دوري الأبطال في 2024، إضافة إلى 3 أندية أخرى حسب التصنيف.