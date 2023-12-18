قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



باريس (أ ف ب)

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عن اختبار سهل نسبياً لمانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب» أمام كوبنهاجن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة الإسباني مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي.

وتبدو حظوظ «السيتي»، بطل الموسم الماضي ووصيف «نسخة 2021»، كبيرة أمام كوبنهاجن مفاجأة دور المجموعات، عندما حل وصيفاً لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الأولى وأسهم في إقصاء الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد.

وكان «السيتي» قد سحق كوبنهاجن 5-0 في دور المجموعات في النسخة الماضية، وتعادل معه من دون أهداف إياباً، في طريقه إلى إحراز اللقب.

في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة 5 مرات، آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي بطل إيطاليا الذي حل وصيفاً في المجموعة الثالثة لريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب «14».

وخلّفت القرعة أيضاً مواجهة من «العيار الثقيل» بين الإنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، والمُتوج باللقب ثلاث مرات، وأتلتيكو مدريد الإسباني الوصيف ثلاث مرات، تحت إشراف نجم وسط الإنتر السابق الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل 6 مرات كبيرة، لمواصلة مشواره في المسابقة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد الذي سيلاقي لايبزيج الألماني.

وكانت القرعة رحيمة بباريس سان جيرمان الفرنسي وصيف نسخة 2020، عندما أوقعته في مواجهة في المتناول نسبياً أمام ريال سوسيداد، الممثل الرابع لإسبانيا.

وفي مباراتين متكافئتين، يلعب بورتو البرتغالي، بطل عامي 1987 و2004، مع أرسنال الإنجليزي وصيف نسخة 2006، وأيندهوفن الهولندي، بطل 1988، مع دورتموند الألماني بطل 1997 ووصيف 2013، ويقام الذهاب 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، والإياب 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.