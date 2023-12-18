سعيد آل مكتوم وآرون ماري بطلا «تحدي باها أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح كبير، المرحلة الثانية من «تحدي باها أبوظبي»، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO، في صحراء ليوا بالقرب من تل مرعب بمنطقة الظفرة، وفاز الشيخ سعيد آل مكتوم بالمجموع العام لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 90 كم في 57:22 دقيقة، وحل عاطف الزرعوني ثانياً بزمن وقدره 01:09 ساعة، وجاء سيف بن سيفان ثالثاً بزمن وقدره 01:11 ساعة.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز آرون ماري بالمجموع العام، بعدما قطع مسافة السباق في 01:12 ساعة، وتلاه محمد البلوي 01:13:43 ساعة، وأليكس مكنيز 01:13:47 ساعة.

وتوج الفائزين سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وبدر العلي مدير إدارة الرقابة والامتثال في مجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

أقيم التحدي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، بمشاركة مجتمعية كبيرة، ونخبة من عشاق رياضة المحركات من جميع أنحاء العالم، وتقام المرحلة الثالثة من التحدي في 24 يناير المقبل، ويتم الإعلان عن فتح باب التسجيل وتفاصيل المرحلة خلال الفترة المقبلة.