22 مدرباً إماراتياً في دورة النخبة الآسيوية



دبي (الاتحاد)



بدأت اليوم الفترة الأولى لدورة النخبة الآسيوية للمدربين، التي ينظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، ويشارك فيها 22 مدرباً من أندية الدولة، ومدربان من السعودية والبحرين.

وتٌركز الدورة الآسيوية على مدار 7 أيام على مسؤوليات المدرب، وكيفية بناء الفريق، وقدرته على وضع استراتيجية مناسبة قبل المباراة، والمبادئ الدفاعية ونظام اللعب والاتجاهات التكتيكية في التدريبات والمباريات، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بأسلوب وطريقة اللعب والفلسفة التدريبية للمدرب.

ويقدم الدورة، المحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد القاري، وهم، جمال الحساني، وعبدالمجيد النمر، وعبدالرحمن الحداد.

الجدير بالذكر أن دورة النخبة الآسيوية للمدربين تقام على 4 فترات، وتعقد الفترات المتبقية للدورة خلال يناير وفبراير ومايو من العام المقبل.

وهناك متابعة دورية لجميع المشاركين بين كل فترة والأخرى، حيث يتم تقييم البرنامج التدريبي لكل مدرب مع فريقه، وكذلك خلال الحصص التدريبية في ناديه، والوقوف على كيفية تحليله لمباريات الفريق.