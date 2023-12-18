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الرياضة

السرتي يحصد لقب بطولة «أبوظبي لألعاب المضرب»

السرتي يحصد لقب بطولة «أبوظبي لألعاب المضرب»
18 ديسمبر 2023 19:00

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز المصري مصطفى السرتي المصنف 23 عالمياً بلقب الرجال، في بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب المفتوحة للاسكواش، والتي اختتمت أمس بملاعب نادي أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مشاركة 64 لاعباً ولاعبة من المصنفين العالميين.
وتفوق السرتي على مواطنه علي الخواص المصنف 318 عالمياً والذي جاء وصيفاً، واحتل العراقي محمد فرمان «المصنف 130 عالمياً» المركز الثالث على حساب المصري فادي ثروت.
وشهدت منافسات السيدات سيطرة مصرية، إذ نجحت فرح مؤمن المصنفة 87 عالمياً، في الظفر باللقب، بعد فوزها في النهائي على نادين شاهين لاعبة نادي أبوظبي لألعاب المضرب المصنفة 30 عالمياً، وجاء المصري هشام إسماعيل المصنفة 124 عالمياً ثالثاً، ولوجين محمد حسن رابعاً.
وقال د. حمد المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، إن النسخة الحالية للبطولة تعتبر بوابة لاستضافة بطولات عالمية مستقبلاً، تسهم في تعزيز الاسكواش في الإمارات، وأن البطولة أسهمت في أن تكون أبوظبي وجهة مهمة لنجومها العالميين.
وأضاف: «نجحنا في استضافة 64 مصنفاً ومصنفة على مستوى العالم من مختلف الدول، ما يعد عنواناً مهماً نحو انتشار الاسكواش في أبوظبي».
وأثنى طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي على نجاح البطولة في جذب هذا العدد من المصنفين عالمياً، وقال: تمثل البطولة المفتوحة استحقاقاً رياضياً متميزاً يعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة، ونثمن الجهود المبذولة من نادي أبوظبي لألعاب المضرب، ونتطلع إلى المزيد من الأحداث الرياضية من هذا النوع في المستقبل.
وأضاف: تعكس البطولة التزام أبوظبي بدعم الرياضة وتعزيزها؛ لأنها جزءاً من نهجها في توسيع رقعة ممارسة الرياضة عند الشباب والشابات، وإن التنظيم الدقيق والمستوى الرفيع للبطولة يسهم في جذب نجوم الرياضة والاهتمام العالمي نحو الاسكواش في أبوظبي مستقبلاً.
أدار البطولة بطل العالم المصري أمير وجيه، وأشرف عليها د. شريف حمدي، وبلغت الجوائز 22 ألف درهم، حصل عليها الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين.

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