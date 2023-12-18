أنشيلوتي: لا أصدق «3 صليبي» في 4 أشهر!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن تأكدت إصابة قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، وانتهاء الموسم بالنسبة له، كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد النقاب عن أنه سيعتمد على الفرنسي أوريليان تشواميني متوسط ميدان الفريق، للعب في قلب الدفاع لتعويض غياب ألابا.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمره الصحفي، بعد مباراة فياريال التي انتهت بفوز «الميرنجي» 4-1، وخروج ألابا مصاباً من الشوط الأول، إن هذا الأمر ليس جديداً على اللاعب، إذ سبق له الاعتماد عليه في هذا المركز خلال أكتوبر الماضي.

وأضاف: هذا «خيارنا الأول»، حتى إن كنا لا نريده، ولكننا في «ظرف طارئ»، وعلينا أن نتصرف، وعلى أية حال تشواميني يمكنه أن يكون بديلاً مناسباً في قلب الدفاع، لحين فتح سوق الانتقالات الشتوية في أول يناير، ووقتها يمكن البحث عن قلب دفاع أساسي، لتعويض الغياب الطويل للنمساوي.

وأبدى أنشيلوتي دهشته لما يحدث للفريق من إصابات متتالية، وقال: في أغسطس الماضي، أبدى النادي أسفه على خسارة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وقلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، لإصابتهما أيضاً بالرباط الصليبي، و3 أربطة صليبية في 4 أشهر، إنه شيء لا يصدق، ولم يحدث لي من قبل مع أي فريق قمت بتدريبه.

وأضاف: ليس أمامنا إلا أن نفعل شيئاً مختلفاً، عما كنا نفعله حتى الآن، إنه موقف عصيب، ولكننا استطعنا في الحالات السابقة أن نحقق ما لم يتصوره أحد، فالفريق يقاتل ويلعب جيداً ويفوز، بل ينافس بقوة على صدارة «الليجا»، وأبدى قدرة كبيرة وغير عادية على «الالتزام والتلاحم»، لتعويض كل الغيابات بسبب الإصابة.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن ريال مدريد يُعد من أكثر الأندية التي عانت من إصابات نجومها منذ بداية الموسم، وجميعهم يمثلون عناصر أساسية في تشكيلة أنشيلوتي، وذكّرت بأسمائهم وهم كورتوا وميليتاو وألابا «رباط صليبي»، وفينسيوس جونيور «الفخذ»، وكارباخال «ربلة الساق» وكامافينجا «الفخذ»، بخلاف من عادوا من إصابات مثل كيبا وميندي.

وقالت الشبكة إن «الميركاتو الشتوي» قد يسمح لـ «البلانكوس» بإيجاد «حل دائم» لمشكلة قلب الدفاع، بدلاً من استمرار تشواميني لاعباً في هذا المركز الذي صرح من قبل إنه لا يحب اللعب فيه.ويلعب ريال مدريد الخميس القادم آخر مباراة له في 2023، حيث يستضيفه ديبورتيفو ألافيس، بينما يبدأ العام الجديد 2024، وتحديداً 3 يناير باستضافة ريال مايوركا.