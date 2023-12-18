سلطان بن خليفة بن شخبوط: نسخة «استثنائية» في مونديال الشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فوز العاصمة أبوظبي باستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028 إلى «القيادة الرشيدة»، صاحبة الفضل الأول في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وإلى الشعب الإماراتي الكريم.

كما توجه بالشكر إلى حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الشطرنج ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وفريق إعداد الملف الذي عمل بإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب الشيخ سلطان عن شكره لمجتمع الشطرنج الدولي على ثقته في إمكانية الدولة لتقديم نسخة استثنائية لهذا الحدث الكبير، الذي يتوقع أن يستمر اثر حسن تنظيمه لفترة طويلة من الزمان، مؤكداً أن الجميع أسهم في تحقيق الفوز، كلٌ في اختصاصه وقيمته المضافة.

من جهة أخرى، وجه الشيخ سلطان رسالة شكر وتقدير إلى الدول الآسيوية والأفريقية ودول أميركا الوسطى واللاتينية، التي أوضحت نتائج الانتخابات أنها وقفت إلى جانب الحملة الإماراتية لاستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج.

وقال: «الشكر موصول أيضاً لإخواننا من جميع الدول الخليجية والعربية الشقيقة والصديقة الذين دعموا ترشحنا وتفاعلوا مع ملفنا وفرحوا لفرحتنا، متمنياً لهم دوام التوفيق، إلى جانب أملنا في تنظيم نسخة استثنائية تعود بالنفع على كافة القطاعات الرياضية والاقتصادية والسياحية في الإمارة».