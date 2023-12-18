أبطال «الدراج ريس» يحطمون الزمن في «ليوا الدولي»

الظفرة (الاتحاد)

تستمر منافسات وتحديات مهرجان ليوا الدولي 2024، مع دخولها اليوم الثاني عشر، واستمرار مسابقة «هدد الحمام» لليوم الثاني على التوالي، وهي المسابقة التي ينظمها نادي ليوا الرياضي ضمن أجندة البطولات والرياضات المختلفة في منطقة مرعب طوال فترة المهرجان حتى 31 ديسمبر.

وتنظم مسابقة هدد الحمام للموسم السادس على التوالي وبنجاح كبير، وكان اليوم قد شهد مشاركة 52 متسابقاً، وتستمر المنافسات اليوم بدخول 51 متسابقاً أيضاً في ثاني أيام الهدد.

من جهته أكد بطي القبيسي عضو اللجنة المنظمة لمسابقة الهدد على أهمية المسابقة، والتي لقيت مشاركة كبيرة وإقبالاً منذ لحظة الإعلان وفتح باب التسجيل قبل أسابيع وقال: التفاعل مع البطولة قبل انطلاقها كان كبيراً والتسجيل أيضاً للمشاركة في المنافسات أُثبت نجاحها الكبير وحضور التحدي لدى جمهور المتسابقين والمشاركين في هذه المسابقة.

وأضاف: وضعنا شروطاً للمسابقة، بحيث تلبي رغبة المتسابقين والملاك، وتعطي فرصة الدخول في التحدي للجميع، وهو ما جعل أعداد المشاركين ترتفع بشكل ملحوظ عن المواسم الماضية.

وأكد بطي القبيسي أن منافسات في مهرجان ليوا الدولي شهدت إقبالاً منقطع النظير ونجاحاً كبيراً، خاصة مع التنوع المثير للفعاليات والبطولات الرياضية وأيضاً الأنشطة اليومية التي يشهدها مرعب، وقال: منذ بدء المهرجان في اليوم الأول وحتى اللحظة نتابع حضوراً كبيراً وإقبالاً أيضاً للمشاركين والزوار والجمهور، وذلك يزيد من شعبية مهرجان ليوا الدولي، وأن يكون وجهة محببة ومهمة لمختلف شرائح المجتمع، والقادمين إلى الإمارات للاستمتاع بأجواء البر وفعالياته المختلفة.

واختتمت منافسات سباق «الدراج ريس» للدراجات بأرقام قياسية للفئات الخمس المشاركة في البطولة، وكان التحدي قد أقيم على مسار الدراج والخاص بالدراجات في مرعب، ولمسافة 91 متراً مع تواجد التقنيات الحديثة والإلكترونية للتحكيم وتحديد المراكز الأولى.

وحقق المركز الأول في فئة الوكالة يو تي في صالح سعيد المنصوري بزمن وقدره 5.120 ثانية، ثم عبد الله علي الدرمكي ويوسف الهاملي، وفي الفئة المفتوحة سجل طارق الفهد من الكويت أقوى زمن بـ3.264 ثانية، ثم يعقوب مبارك العلوي وإبراهيم سعيد الدرمكي، وفي فئة المعدلة يو تي في حقق المركز الأول سلطان السبوسي بـ3.837 ثانية، ثم أحمد علي ومهنا محمد النعيمي من قطر، وفي فئة البقي حقق المركز الأول القطري مهنا النعيمي بزمن 3.693 ثانية، ثم عبدالله السليطي وعبد الرحمن النعيمي، وفي فئة عجلتين وكالة حقق المركز الأول محمد الهاملي بزمن 4.846 ثانية ثم خليفة سيف، وسالم محسن اليافعي.