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الرياضة

المرزوقي بطل «فيرتوس» لقفز الحواجز

المرزوقي بطل «فيرتوس» لقفز الحواجز
19 ديسمبر 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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توّج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، واستضافها مركز الإمارات للفروسية، للمرة الثانية على التوالي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية الداعم الرسمي لونجين.
شهد منافسات البطولة ناصر خليفة البدور، وكيل وزارة الصحة، الرئيس الفخري للبطولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير عام نادي دبي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومنظمو الحدث خليفة ناصر البدور، حسن الايمارا، وسيلفيا سيم، وجمهور كبير من عشاق فروسية قفز الحواجز استمتع بمنافسات وفعاليات البطولة.
وحلق الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد «إنجوي دو لامور» بالجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وخاض تحدياتها 22 فارساً، ونجح ثلاثة من فرسان الإمارات لقفز الحواجز في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتصدرهم الفارس عمر المرزوقي بعد نجاحه في تقديم استعراض خال من نقاط الجزاء في جولة التمايز التي أتمها في زمن بلغ 45.24 ثانية، وتوّج بلقب البطولة في نسختها الثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي والفرس «كارامبا»، وأنهى التمايز في 41.37 ثانية مع 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الشاب محمد حمد الكربي مع «كاريرا دي هولبيك»، والزمن 43.83 ثانية، مع 8 نقاط جزاء.
وخطف الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «دايموند وي» بطاقة التأهل الأولى للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، وجاء فوز السويدي في منافسة ساخنة بمواصفات المرحلتين، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 36 فارساً وفارسة نجح 17 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ.

عمر عبدالعزيز المرزوقي
قفز الحواجز
مركز الإمارات للفروسية
الاتحاد الدولي للفروسية
اتحاد الفروسية والسباق
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