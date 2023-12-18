«أبوظبي» و«أر أيه» إلى «مربع الذهب» في كأس سلطان بن زايد للبولو

رضا سليم (دبي)

تأهل «أبوظبي» و«أر أي» إلى نصف نهائي «النسخة الرابعة» من كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الرابعة، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد اللعبة، ويُقام «مربع الذهب» الخميس، حيث يلتقي «أبوظبي» مع وصيف المجموعة الثانية، و«أر أيه» مع متصدر المجموعة الثانية التي تنتظر حسم التأهل في الجولة الأخيرة.

وتلعب الفرق في المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة على «الترضية» غداً، على أن يحصل المشاركون على راحة اليوم، ويتأهل الفائزان من «مربع الذهب» إلى المباراة النهائية يوم السبت المقبل، فيما يلعب الخاسران على «الثالث».

وجاء تأهل «أبوظبي» بتصدر المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة»، والفوز في 3 مباريات، آخرها على «أيه إم» 9-4، سجل لفريق «أبوظبي»، توماس «5 أهداف»، وفارس اليبهوني «3 أهداف»، وبيلو، فيما أحرز أهداف «أيه إم» بابلو «3 أهداف» وكيلي.

وصعد «أر أيه» وصيفاً بالمجموعة الأولى، بفوزه على «الحبتور» 10-6، وسجل له كين هول «6 أهداف»، وأرييل بونزي «3 أهداف» ومانويل بيريزا، فيما سجل لفريق «الحبتور» خوان دياز «5 أهداف» وكيم روش.

وأنهت اللجنة المنظمة ترتيبات الحفل الختامي، من خلال عددٍ من الفعاليات التي تسبق النهائي، والدخول بالمجان، ورصدت جوائز قيمة للجمهور يتم السحب عليها عقب المباراة النهائية.