برعاية منصور بن زايد.. بطولة «العرب» لمربي الخيل تنطلق في بوذيب اليوم

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق اليوم، النسخة الثالثة من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين، في «الصالة الكبرى» بأكاديمية بوذيب. وتستمر البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية لمدة يومين، بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها، تتضمن 6 خيول من عُمان.

وتعد بطولة العرب لمربي الخيل العربية فريدة من نوعها بتخصيصها للمربين العرب، وتمنحهم الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف «C» دولي وفقاً للوائح «الإيكاهو».

وتأتي البطولة ضمن جهود جمعية الإمارات للخيول العربية لدعم ملاك ومربي الخيل العربي في الدولة وخارجها.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الساعة العاشرة صباحاً بالفئة الأولى المخصصة للفلوات «أ، ب»، تليها المهرات «أ، ب»، ثم الأفراس «أ، ب»، ثم تبدأ فعاليات الخيول الذكور بالأفلاء «أ، ب».

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني «غداً» بتكملة الأشواط التأهيلية بالأمهار «أ، ب»، ثم الفحول «أ، ب»، وتبدأ بعد ذلك البطولات النهائية وتتضمن بطولة المهرات، وبطولة الأمهار بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول. وسيتم تحكيم الخيل خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس، والعنق، والجسم، والتناسق، والأرجل، والحركة. وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول، فضلاً عن الأفلاء والفلوات لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.