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الرياضة

جيرونا يواصل «المغامرة الرائعة»

جيرونا يواصل «المغامرة الرائعة»
19 ديسمبر 2023 08:28

 
مدريد (أ ف ب) 

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واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم، وعاد الى الصدارة مجدداً، وذلك بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-0، بفضل «ثنائية» للوافد الجديد الأوكراني المتألق أرتيم دوفبيك، في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودخل جيرونا اللقاء، وهو الفريق الوحيد خارج الثلاثي الكبير ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يجمع 41 نقطة، بعد 16 مرحلة، ثم رفعها إلى 44 نقطة، بفوزه الثالث توالياً والرابع عشر هذا الموسم، ما سمح له بالتربع مجدداً على الصدارة، بفارق نقطتين أمام «الريال» الفائز على فياريال 4-1.
وحسم جيرونا، القادم من فوز تاريخي، هو الأول له على جاره «الكاتالوني» برشلونة، وفي معقل الأخير 4-2، المباراة في الشوط الأول، بعدما أنهاه متقدماً بهدفين، الأول في الدقيقة 23 لدوفبيك بكرة رأسية، والثاني لبورتو في الدقيقة 42، بعد تمريرة من البرازيلي يان كوتو.
وأكد جيرونا فوزه الأول على أرضه ضد ألافيس في الدوري، منذ تغلبه عليه 1-0 في أبريل 2016 وإلحاقه الهزيمة التاسعة بضيفه هذا الموسم «16 نقطة في المركز الرابع عشر»، بإضافته الهدف الثالث في الشوط الثاني من ضربة جزاء انتزعها كوتو، ونفذها دوفبيك في وسط المرمى «59»، ليرفع القادم هذا الموسم من دنيبرو-1 حتى 2028، بعقد قُدرت قيمته بـ7 ملايين يورو، في أغلى صفقة في تاريخ النادي، رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.
وبأهدافه العشرة، أسهم الأوكراني البالغ 26 عاماً، في جعل جيرونا ثالث أفضل فريق هجومي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بـ41 هدفاً، خلف بايرن ميونيخ «47»، وباير ليفركوزن «42» الألمانيين، وأمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا «40».
ويأمل فريق المدرب ميتشل إنهاء العام في الصدارة، حين يحل الخميس ضيفاً على ريال بيتيس، قبل أن يستقبل العام الجديد على أرضه في اختبار صعب جداً ضد أتلتيكو مدريد الرابع في الثالث من يناير.

الدوري الإسباني
جيرونا
ديبورتيفو ألافيس
ريال مدريد
برشلونة
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