لابورتا يدافع عن «مايسترو» برشلونة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يُخفى على أحد تراجع برشلونة الإسباني في الأسابيع الأخيرة، وسوء نتائجه، وابتعاده كثيراً عن قمة الدوري «الليجا»، رغم أنه في المركز الثالث، إذ أصبح الفارق مع جيرونا «المتصدر» 9 نقاط، وريال مدريد «الوصيف» 7 نقاط، ما ينذر بخطر يستوجب «صحوة» لابد منها من جانب «كتيبة تشافي»، من أجل العودة بقوة إلى المنافسة.

وأصبح الوضع الحالي، بعد مباراتين متتاليتين من دون فوز، يثير القلق، ويضع المدير الفني في «قفص الاتهام».

غير أن خوان لابورتا رئيس النادي لا يزال يثق في تشافي، ويعترف بإمكاناته الكبيرة مدرباً، ولهذا كان حريصاً على أن يضع النقاط فوق الحروف في حديث لشبكة «إي إف إي»، من أجل إيضاح موقف «مايسترو البارسا» في عصره الذهبي.

ورغم أن لابورتا يؤكد أن النادي يتخذ إجراءات محددة، في حال عدم فوز برشلونة بأي بطولة هذا الموسم، إلا أنه كان حريصاً في الوقت نفسه، على تأكيد ثقته ودعمه ومساندته للمدير الفني في مهمته، وقال: تشافي يستحق ثقتنا الكاملة، وعندما نضع ثقتنا في شخص، فإنه يعطي أقصى ما لديه من جهد، ويُخرج أفضل ما عنده، وبخلاف تمكّنه من أدواته، هو مدرب رائع، ويتحلى بروح المقاومة ولا يستسلم، وحريص في الوقت نفسه على حماية لاعبيه، وكل هذا يصب في مصلحته.

وتطرق لابورتا إلى الحديث عن طموحات النادي «الكتالوني» في «الميركاتو الشتوي»، وقال: في ظل غياب جابي الطويل للإصابة، من الطبيعي أن يسعى برشلونة لإيجاد بديل له هذا الشتاء، وفكرتنا أن نجد لاعب وسط يكون قادراً بطريقة أو بأخرى على تعويض غياب جابي، من خلال التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعن خطط النادي بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية، قال لابورتا: إذا كنا نحترم ميزانية النادي، وهي بالمناسبة طموحة جداً، يمكننا دخول «الميركاتو الصيفي» بقلب قوي، ونحن نملك كل الضمانات المطلوبة لعقد صفقات جديدة، بعيداً عن الخروج على قواعد «اللعب المالي النظيف».