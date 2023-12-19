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الرياضة

إقبال كبير من جماهير الوصل على «الديربي»

إقبال كبير من جماهير الوصل على «الديربي»
19 ديسمبر 2023 10:00

 
مراد المصري (دبي)

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تعيش جماهير الوصل حالة من الترقب والحماس الكبير، مع بدأ العد التنازلي لمباراة «الإمبراطور» أمام شباب الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويحمل «الديربي» الكثير في صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم.
وتوافدت الجماهير بسرعة قياسية، لحجز تذاكر حضور المباراة التي تقام باستاد راشد معقل «الفرسان»، وسط مطالبات برفع الحصة المخصصة، مع سعيهم للحضور بأكبر عدد ممكن، في آخر مباراة للفريق، قبل فترة التوقف التي تمتد طوال يناير المقبل، لخوض «الأبيض» نهائيات كأس آسيا.
ويدرك الوصل أن الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، يضمن له الحفاظ على صدارة الترتيب، إلى جانب مواصلة الانطلاقة الخالية من الخسارة، بوصفه الفريق الوحيد محلياً الذي يتميز في هذا الجانب، مع محاولة تأكيد التفوق على شباب الأهلي، بعدما سبق له الفوز عليه، ذهاباً وإياباً، في دور الثمانية من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
ويغيب عن «الفهود» في اللقاء المقبل فابيو ليما بسبب تراكم الإنذارات، وسالم العزيزي، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام اتحاد كلباء، وتبدو الخيارات الأخرى متاحة أمام المدرب الصربي ميلوش، الذي يتميز بُحسن إدارة المجموعة، واعتماده على أكبر عدد من اللاعبين، وهو ما جعله يجري تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية في المباريات الماضية، تحت شعار المشاركة بحسب الفاعلية فقط.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
شباب الأهلي
فابيو ليما
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