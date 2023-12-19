خيمينيز والشامسي وراموس نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



اختار المشاركون في استفتاء «سبورت فور أوول»، الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل المتألق، أفضل لاعب في «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بنسبة 54%، بعدما قاد «الإمبراطور» إلى انتصار مهم على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، بعدما سجل هدفاً، وصنع الآخر، ليحافظ للوصل على صدارة الترتيب.

وفي فئة أفضل حارس، ذهب «القفاز الذهبي» إلى محمد الشامسي حارس الوحدة برصيد 53.8%، متفوقاً على خالد السناني «الوصل»، وراكان المنهالي «الجزيرة».

وفي سباق جائزة أفضل صافرة، سيطر عليها طاقم التحكيم المكسيكي الذي أدار مباراة الوصل واتحاد كلباء، بقيادة حكم الساحة المونديالي سيزار راموس، الذي حل في المركز الأول بنسبة 76%، تبعه مواطنه المساعد الثاني بابلو هيرنانديز 20%، ثم المساعد الأول خورخي سانشيز 10%.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس، يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.