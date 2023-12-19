كأس سلطان بن زايد للبولو تصل إلى «الأدوار النهائية»

رضا سليم (دبي)



دخلت «النسخة الرابعة» من كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد، في مرحلة النهائيات، والتي تنطلق الأربعاء، بمرحلة «الترضية»، حيث يلتقي «غنتوت» مع «أيه إم» و«الإمارات» مع «الحبتور»، والفائزان يلعبان على «كأس الترضية» التي تسبق النهائي، فيما يودع الخاسران المنافسات.

في الوقت الذي يقام فيه نصف النهائي يوم الخميس، حيث يلتقي «أبوظبي» متصدر المجموعة الأولى مع «لامار» وصيف الثانية و«بن دري» أول المجموعة الثانية مع «أر أيه» وصيف الأولى، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام السبت المقبل، والخاسران يودعان البطولة.

شهدت الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، فوز «لامار» على فريق «الإمارات» بـ 6 أهداف ونصف، مقابل 4 أهداف، ضمن المجموعة الثانية، وسجل لفريق «لامار» ريكاردو «5 أهداف» وسانتوس، بالإضافة إلى نصف هدف فارق الهانديكاب، فيما سجل أهداف «الإمارات» ميجيل «3 أهداف»، وعلي النعيمي.

وحقق «غنتوت» صاحب الأرض الفوز الأول في «التمهيدي»، بعدما تفوق على «بن دري» 8 أهداف مقابل 5 أهداف ونصف، ضمن المجموعة نفسها، وأحرز أهداف «غنتوت»، جونزالو «3 أهداف»، ويوسف دسمال وأوسكار «هدفين»، وناصر الشامسي، في حين سجل أهداف «بن دري»، خالد بن دري «3 أهداف»، ومحمد بن دري ومارتن.

وشهد الدور التمهيدي 160 هدفاً في 12 مباراة، بالإضافة إلى هدفين بفارق التصنيف، بمعدل نصف هدف لكل مباراة من المباريات الأربع التي شهدت فارق الهانديكاب.