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الرياضة

«الرياضات الجوية» يكرم شركاء النجاح

«الرياضات الجوية» يكرم شركاء النجاح
19 ديسمبر 2023 11:30

 
دبي (الاتحاد) 

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كرم اتحاد الرياضات الجوية الهيئات والجهات الراعية التي أسهمت في نجاح أنشطة الاتحاد هذا الموسم، وفي مقدمتها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، و«هايك آند فلاي» وأوروبا للقفز بالمظلات. 
وقام نصر حموده النيادي رئيس الاتحاد، ويوسف حسن الحمادي نائب الرئيس، ومحمد يوسف الأمين العام، وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة، بتكريم شركاء النجاح، وشمل 35 هيئة ومؤسسة. 
وقدم خالد راشد الزعابي مسؤول فريق وزارة الدفاع للقفز بالمظلات، درعاً تذكارياً إلى اتحاد الرياضات الجوية، تثميناً لجهود وتعاون الاتحاد في دعم ونشر اللعبة بالدولة. 
ورفع مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه السخي واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة، واتحاد الرياضات الجوية خاصة. 

الإمارات
دبي
القفز بالمظلات
اتحاد الرياضات الجوية
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