ميسي يواجه «فريق الطفولة»



ميامي (أ ف ب)

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه طفولته، نيو أولد بويز، بعد أن وافق الأخير على خوض مباراة ودية مع إنتر ميامي الأميركي في فبراير المقبل.

وأعلن النادي الأميركي الذي انضم إليه ميسي في يوليو الماضي، أنه يستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي 15 فبراير.

يقع مقر نيو أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن 13 عاماً.

كما أن مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو هو أيضاً من روزاريو، ولعب للنادي في ثلاث محطات، قبل أن يعود ليشرف عليه مدرباً عام 2012.

وقال مارتينو «أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيو أولد بويز في ميامي، ستكون هذه مباراة خاصة، بسبب كل ما يعنيه نيو أولد بويز بالنسبة لي، وأيضاً فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيراً».

وستكون المباراة الأخيرة لإنتر في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة منتخب السلفادور في سان سلفادور 19 يناير.

ومن ثمّ يخوض فريق ميسي مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة النصر الذي يضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو والهلال، قبل أن يسافر إلى هونج كونج وطوكيو.