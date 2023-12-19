بولز «يفرمل» سيكسرز بـ «نقاط الأمان»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

أنهى شيكاغو بولز سلسلة من 6 انتصارات متتالية لفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وتفوّق عليه 108-104 ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

ورغم تألق لاعب الارتكاز جويل إمبيد الذي أحرز 40 نقطة مع 14 متابعة، لكنّ بولز تمكن من حسم النتيجة، بفضل أدائه الجماعي، بقيادة كوبي وايت صاحب الـ 24 نقطة، والمونتينجري نيكولا فوشيفيتش «23 نقطة».

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة، بعد أن قلص سيكسرز الفارق الذي وصل إلى 12 نقطة مع بداية الربع الرابع، لكنّ ديمار ديروزان الذي أنهى اللقاء بـ 15 نقطة، سجّل ثلاث رميات حرّة أعطت الأمان لشيكاغو.

من جهة أخرى، فاز مينيسوتا تمبروولفز على ميامي هيت 112-108، ليتساوى مع بوسطن سلتيكس في أفضل رصيد في الدوري بـ 20 انتصاراً و5 هزائم.

وسجّل أنتوني إدواردز 32 نقطة، وأضاف كارل-أنتوني تاونز 18 لتمبروولفز الذي نجح في النصف الثاني في تقليص الفارق الذي بلغ 17 نقطة خلال النصف الأول.

في المقابل، سجّل لهيت اللاعبان العائدان من الإصابة تايلر هيرو 25 نقطة، وبام أديبايو 22، بعد أن غاب الأول لـ 18 مباراة والثاني لسبعة لقاءات.

وفي إنديانابوليس، سجّل جيمس هاردن 21 من نقاطه الـ 35 في الربع الرابع، ليقود لوس أنجليوس كليبرز للفوز على بايسرز 151-126، وسجّل هاردن 18 نقطة متتالية لكليبرز في قرابة الثلاث دقائق في الربع الرابع، ليعزّز كليبرز تقدمه إلى 33 نقطة.

واحتاج كليفلاند كافالييرز لوقت إضافي، من أجل هزيمة هيوستن روكتس 135-130.

سجّل دونوفان ميتشل 37 نقطة وأضاف سام ميريل 19.

وفي أتلانتا، زاد هوكس من جراح ديترويت بيستونز، وألحق به الخسارة الـ 24 توالياً بنتيجة 130-124، سجّل تراي يونغج 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة لمصلحة هوكس الذي هيمن على اللقاء.

وفي دنفر، تغلب ناجتس حامل اللقب على دالاس مافريكس بنتيجة 130-104، وسجّل الكندي جمال موراي 22 نقطة، وأضاف آرون جوردون 21 نقطة، في حين اجتاز ستة من لاعبي ناجتس عتبة العشر نقاط.

وكانت ليلة الصربي نيكولا يوكيتش هادئة مع ثماني نقاط وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، إلا أن تألق العديد من لاعبي ناجتس نجح في احتواء أداء رفيع آخر من السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجّل 38 نقطة مع 11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، كما خسر لوس أنجلوس ليكرز على أرضه أمام نيويورك نيكس 109-114.