«سلة الفرسان» يتنازل عن قمة «غرب آسيا»

علي معالي (دبي)



خسر شباب الأهلي أمام المنامة البحريني 67-73، ضمن المجموعة الثانية، بدوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، ويتصدر المنامة القمة وله «6 نقاط»، ويأتي «الفرسان» وصيفاً «5 نقاط»، ويحتل كاظمة الكويتي والشمال القطري المركزين الثالث والرابع.

وتألق مصطفى راشد لاعب المنامة، بعدما سجل 29 نقطة، و4 متابعات، وتمريرتين حاسمتين، فيما كان الأميركي مينيراث الأفضل في شباب الأهلي وله 26 نقطة، و10 متابعات، ولعب «بدلاء» المنامة دوراً كبيراً في للفوز، بعد أن سجلوا 30 نقطة، مقابل 8 نقاط لبدلاء «الفرسان».

ظلت المباراة متقاربة المستوى، ونجح شباب الأهلي في التقدم خلال الربع الأول بفارق نقطة «17- 16»، والتعادل في الربع الثاني «18-18»، وتقدم المنامة في الربعين الثالث والرابع «19- 14»، و«20-18».