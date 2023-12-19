«الشاب دانييل» يحلم بعودة «الأخضر» إلى «المحترفين»



علي معالي (دبي)



يواصل البرازيلي إريك دانييل لاعب وسط العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مسيرته منذ 5 أعوام، منها 3 مواسم بقميص البطائح، وصعد معه إلى «المحترفين»، وسجل مع «الراقي» 3 أهداف، وانتقل الموسم الماضي إلى الذيد وأحرز هدفين.

وفي الموسم الحالي ينشُد عودة العروبة مجدداً إلى دوري المحترفين، من خلال تسجيل دانييل «23 عاماً» 4 أهداف، في 10 مباريات «589 دقيقة»، ليسهم في تربع الفريق على قمة «الهواة» من دون خسارة، والوصول إلى «النقطة 31»، محصلة الفوز في 10 مباريات والتعادل مرة واحدة، ويحلم دانييل بتحقيق طموح «الأخضر»، مثلما صعد بـ«الراقي» منذ موسمين، وما يزال الفريق يقدم أداءً رائعاً مع الكبار.

وتعلم اللاعب الشاب في مدرسة برازيلية مشهورة في كرة القدم، وهي أكاديمية كروزيرو أحد الأندية ذات السمعة الجيدة ومستوى اللاعبين الشبان المتميزين، ولعب لفترة في فيلانوفا، ويرى دانييل أن فريقه يملك مقومات التأهل إلى «المحترفين»، وقال: نمر بنصف أول موسم جيد، وحصدنا عدداً كبيراً النقاط، ورغم صعوبة المباريات، إلا أن العروبة يواصل التألق، وحصد النقاط، وهناك العديد من الجولات تتطلب تقديم أفضل أداء لنحافظ على «وتيرة» الانتصارات، لأن هدفنا العودة إلى «المحترفين».

وأضاف: تمكنت من مساعدة الفريق، من خلال تسجيل عدداً من الأهداف، وأتوقع الاستمرار في التطور ومساعدة زملائي، وتقديم المستوى الجيد، من أجل حلم «الأضواء».