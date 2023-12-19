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الرياضة

«التسلل شبه الآلي» في كأس آسيا

«التسلل شبه الآلي» في كأس آسيا
19 ديسمبر 2023 13:49

 
كوالالمبور(الاتحاد)

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تشهد نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تقام في ضيافة قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبل، تطبيق تقنية التسلل «شبه الآلي»، ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي، من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، الحرص على تسخير التقنيات الحديثة لتطوير منظومة التحكيم في البطولات الآسيوية، بما يسهم في إظهارها بأبهى صورة.
وقال «تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في كأس آسيا في قطر، ينسجم مع استراتيجية الاتحاد بتطبيق أحدث التقنيات في المجال التحكيمي، وتهيئة الظروف المثالية لإنجاح الحدث المنتظر.
وأضاف: الاتحاد الآسيوي مصمم على تعزيز مكانته الرائدة على صعيد التحكيم العالمي، ومن خلال تبنّي أحدث المبادرات التقنية، إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال جوهرة بطولات آسيا، فإننا نؤكد من جديد على رؤية الاتحاد الآسيوي، في توفير الأرضية الخصبة للارتقاء بقطاع التحكيم الآسيوي.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح الاتحاد أول اتحاد قاري يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات.
ويأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في النهائيات التي تقام من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي يتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح في ربع نهائي النسخة الماضية عام 2019.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس أمم آسيا
قطر
سلمان بن إبراهيم
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