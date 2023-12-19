«المهام الخاصة» بطل «الدياثلون للسيدات»



أبوظبي (الاتحاد)



توجت شرطة أبوظبي، فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول، في الدياثلون للسيدات، والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية في جزيرة الحديريات، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي.

وحصل فريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، وجاء فريق قطاع العمليات المركزية ثالثاً، وشاركت في البطولة 28 منتسبة من 7 قطاعات شرطية و14 فريقاً، وتضمنت الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، والجري مرة أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر.

وكرم العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع الفرق الفائزة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بالرياضة وتعميق مفهومها بين المنتسبين، بما يسهم في تحقيق الإنجازات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً.