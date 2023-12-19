1000 لاعب يودعون «أولمبياد ألف للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



اختتم أولمبياد ألف الدولي للشطرنج بالشارقة، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والمجتمعية، أهمها الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 52، وأمسية ثقافية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، ومسابقات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وشهدت النسخة الحالية إقامة 4 بطولات رئيسية، في مقدمتها بطولة سوبر ستار، والتي حقق الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانجي لقبها، بعد تفوقه في المجموع العام برصيد 52 نقطة، وتبعه الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين «45 نقطة، ولاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن «38 نقطة»، والأستاذ الدولي الكبير المجري سنان ساجيروف «33 نقطة»، وبلغت الجوائز 55 ألف درهم.

وأحرز الفلبيني ماركوس مارفن المركز الأول في «ستارز المفتوحة للشطرنج» التي شارك فيها 194 لاعباً ولاعبة، وتبعه الدولي الهندي محمد دلشاد، والدولي سعود بدر حوير الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفاز سيف أحمد الزرعوني بالمركز الأول في بطولة «عيد الاتحاد» التي شارك فيها 35 لاعباً ولاعبة، وتبعه سعود جابر الزرعوني، وزايد سلطان الطاهر.

واختتم الأولمبياد ببطولة «الفيوتشر»، بمشاركة 248 لاعباً ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة، وأسفرت عن فوز الهندي تاكش شارما باللقب، وتبعه خليفة محمد الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأرميني ميكائيل مارجريان، كما تم تكريم 60 لاعباً ولاعبة من المواهب الواعدة، وطلبة المدارس والجامعات في مختلف البطولات.