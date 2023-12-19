4 ميداليات للدراجات في «عربية الرياض»

الرياض (الاتحاد)

أحرز منتخب الإمارات للدراجات 4 ميداليات في أول يومين بالبطولة العربية لدراجات الطريق، المقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 12 دولة عربية، وذلك في فئات الرجال والشابات وتحت 23 سنة، بواقع 3 فضيات وبرونزية، حيث أحرز منتخب الشابات الميدالية البرونزية في سباق فرق ضد الساعة، وضم المنتخب مروة سلمان، ريناد اليافعي، وعلياء حسن.

ونجح منتخب الرجال في إحراز الميدالية الفضية في سباق فرق ضد الساعة بعد منافسة قوية، مع المنتخب المغربي، الذي حصل على المركز الأول والمنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث، وضم منتخبنا سيف معيوف، والثلاثي الصاعد عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم.

ونجح منتخب الإناث في إضافة ميداليتين فضيتين إضافيتين، عن طريق مروة سلمان، التي أحرزت الميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة، كما نجحت زهرة حسين، في إحراز المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة لفئة تحت 23 سنة ليصل إجمالي ميداليات المنتخب 4 ميداليات قبل انطلاق منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية، والذي يشهد سباقات الفردي ضد الساعة للرجال وتحت 23 سنة والناشئين.

وأعرب يوسف ميرزا، مدير المنتخب، عن سعادته بالتواجد في البطولة بتواجد هذه القاعدة الكبيرة من اللاعبين الصغار واللاعبات، والنتائج التي تحققت حتى الآن، مشيراً إلى أن كثرة التواجد في البطولات والمنافسات جعلت المنتخب قادراً على المنافسة في أية بطولة قارية أو عربية وخليجية، وهو نتاج طبيعي للتخطيط السليم من قبل اتحاد الدراجات.

وأوضح أن تواجد 3 لاعبين من منتخب الرجال في فريق الإمارات للمحترفين يعد خطوة تاريخية لهؤلاء اللاعبين في طريق التطور، وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل والمنافسة في مختلف البطولات، وأكد ميرزا قوة البطولة العربية في الرياض بتواجد هذا الكم من المشاركين وحرص الدول العربية على المشاركة والتطور الكبير في بعض المنتخبات، التي لم تظهر منذ فترة كبيرة في سباقات البطولة العربية جعل البطولة أقوى بكثير في كافة الفئات.