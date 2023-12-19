سيلفا يستبعد اللعب في الدوري السعودي



أنور إبراهيم (القاهرة)



استبعد النجم البرتغالي برناردو سيلفا متوسط هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية في المستقبل القريب، لأنه يركز على ما يقوم به من عمل رائع مع «السيتي» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» والبطولات المختلفة.

وأكد سيلفا الموجود حالياً في جدة مع فريقه لمواجهة أرواوا بطل اليابان في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، أنه سعيد للغاية بالاستمرار في أوروبا، حيث يلعب على أعلى مستوى احترافي لكرة القدم العالمية.

وعن رؤيته للكرة السعودية الآن، قال: حدث تقدم كبير جداً، والتحسن والتطوير فيه راجع إلى ضخ استثمارات ضخمة، ونتوقع ألا يتوقف ذلك، ما ينعكس على الحركة الرياضية في السعودية.

وعما إذا كان يفكر في اللعب في الدوري السعودي في المستقبل، قال: حتى الآن أركز على «السيتي»، وسعيد باللعب في أوروبا، حيث المستوى في القمة.

وتلقى برناردو سيلفا عروضاً مغرية في الصيف الماضي من السعودية، وباريس سان جيرمان وبرشلونة، ولكنه قرر البقاء في مانشستر سيتي، ووقع عقداً جديداً مع بطل أوروبا للبقاء في ملعب الاتحاد حتى «صيف 2026».