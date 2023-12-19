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الرياضة

سيلفا يستبعد اللعب في الدوري السعودي

سيلفا يستبعد اللعب في الدوري السعودي
19 ديسمبر 2023 16:34

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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استبعد النجم البرتغالي برناردو سيلفا متوسط هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية في المستقبل القريب، لأنه يركز على ما يقوم به من عمل رائع مع «السيتي» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» والبطولات المختلفة.
وأكد سيلفا الموجود حالياً في جدة مع فريقه لمواجهة أرواوا بطل اليابان في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، أنه سعيد للغاية بالاستمرار في أوروبا، حيث يلعب على أعلى مستوى احترافي لكرة القدم العالمية.
وعن رؤيته للكرة السعودية الآن، قال: حدث تقدم كبير جداً، والتحسن والتطوير فيه راجع إلى ضخ استثمارات ضخمة، ونتوقع ألا يتوقف ذلك، ما ينعكس على الحركة الرياضية في السعودية.
وعما إذا كان يفكر في اللعب في الدوري السعودي في المستقبل، قال: حتى الآن أركز على «السيتي»، وسعيد باللعب في أوروبا، حيث المستوى في القمة.
وتلقى برناردو سيلفا عروضاً مغرية في الصيف الماضي من السعودية، وباريس سان جيرمان وبرشلونة، ولكنه قرر البقاء في مانشستر سيتي، ووقع عقداً جديداً مع بطل أوروبا للبقاء في ملعب الاتحاد حتى «صيف 2026».

مونديال الأندية
مانشستر سيتي
السعودية
برناردو سيلفا
برشلونة
باريس سان جيرمان
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