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الرياضة

منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «العُلا الدولية»

منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «العُلا الدولية»
19 ديسمبر 2023 17:13

العُلا (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقات السيف، في بطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس التقليدي، التي أقيمت بقرية «الفرسان» بمحافظة العلا خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الحالي، كما حقق المنتخب المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقات المعلقات والتتابع في اليوم الثالث، فيما حقق فارس منتخبنا فهد شنوان الشمري المركز الثاني والميدالية الفضية على المستوى العام للفردي.
وتنظم هذه البطولة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في قرية الفرسان، وبإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، بمشاركة 10 دول هي الإمارات، السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، العراق، جنوب أفريقيا، روسيا، وكندا.
مثل منتخبنا، عيسى عبد المجيد البلوشي، سيف سعيد الجنيبي، محمد عبد الله الهاشمي، فهد شنوان الشمري، محمد صالح الحمادي، والمدرب أحمد القايدي، وإداري المنتخب مفتاح الحراصي.
وقام بتكريم الفرق الفائزة الأمير عبد الله بن فهد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.
وأشاد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، بالنتائج المميزة التي حققها منتخبنا في بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، والتي هي نتاج الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد الفروسية والسباق لهذه الرياضة.
وأشاد الهاجري بأداء المنتخب وما قدمه من عروض أهلته لهذا التتويج المميز، مشيراً إلى أن المشاركة في بطولة العُلا، مثلت فرصة كبيرة لفرسان الإمارات للاحتكاك بمستويات عالية، سيكون لذلك أثره الإيجابي في المستقبل، من خلال تنظيم بطولات محلية والمشاركة في العديد من البطولات الخارجية مما أكسب المنتخب خبرات متراكمة، أهلته ليكون رقماً مميزاً في البطولات الدولية مثلما حدث ذلك في بطولة العلا.
وقال إن المشاركة جاءت بإشراف الاتحاد، وشهدت مشاركة دولية كبيرة لأفضل المنتخبات المميزة في هذه الرياضة من بينها المنتخب السعودي بطل العالم 2023، وتنافس المشاركون خلال الأيام الثلاثة، على عدد من الأشواط والمراحل، والتي انقسمت إلى عدة فئات لتحقيق الألقاب.

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