4 أندية ترفع شعار «لا للخسارة» في «ملاعب الإمارات»

معتصم عبدالله (دبي)

حافظت 4 أندية في ملاعب الإمارات على سجلها خالياً من الخسارة مع اقتراب منافسات الموسم الحالي 2023-2024، من ختام الدور الأول وحسم النصف الأول للمسابقات المحلية بلقب «بطل الشتاء»، في دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، ودوري أندية الدرجة الثالثة.

وشملت قائمة التميز الرباعي الوصل متصدر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، بالفوز في 8 والتعادل في 3، وفي المقابل يعتلي العروبة صدارة «دوري الدرجة الأولى» برصيد 31 نقطة من 11 مباراة بالفوز في 10 والتعادل في واحدة.

في المقابل، استعاد العين صدارة «دوري تحت 21» برصيد 24 نقطة من 10 مباريات من دون خسارة بالفوز في 7 والتعادل في 3 وله مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام خورفكان، فيما يعتلي فريق «الصقور العربية» صدارة دوري الدرجة الثالثة برصيد 32 نقطة من 12 مباراة من دون خسارة بالفوز في 10 والتعادل في مباراتين.

واحتفل «الإمبراطور» الوصلاوي في الجولة الأخيرة «11» بتعزيز صدارته للترتيب بالفوز على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، وهي المرة الثانية التي يتجنب فيها «الأصفر» الخسارة في أول 11 مباراة على التوالي في «دوري المحترفين» بعد الأولى موسم 2017- 2018.

بدوره، بات العروبة متصدر ترتيب «دوري الدرجة الأولى» والفائز بدوره على مضيفه جلف يوناتيد 2-1 ضمن الجولة 12، أبرز المرشحين لحسم لقب «بطل الشتاء» مع بقاء 5 مباريات لختام الدور الأول، حيث يبتعد «الأخضر» المتصدر بـ 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الظفرة «الوصيف»، مقابل 21 نقطة لدبا الحصن الثالث.

وتبدو الفرصة مواتية أمام العين الذي استعاد صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، برصيد 24 نقطة من 10 مباريات من دون خسارة بعد فوزه أمام مضيفه الوحدة 3-2 ضمن «الجولة 11»، لتعزيز موقعه في قمة الترتيب، حينما يواجه مضيفه خورفكان مساء الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

وبعيداً عن أجواء المحترفين ودوري الأولى، فرض فريق «الصقور العربية» أفضليته المبكرة في سباق المنافسة في «دوري الدرجة الثالثة» بحصد 32 نقطة بنهاية الجولة 12، من 10 مباريات من دون خسارة، متفوقاً على منافسه د غاردنز يونايتد «الوصيف» برصيد 29 نقطة.

فرق من دون خسارة

1

الوصل «دوري أدنوك للمحترفين»

المركز: الأول

المباريات: 11

فوز: 8

تعادل: 3

خسارة: 0

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2

العروبة «دوري الدرجة الأولى»

المركز: الأول

المباريات: 11

فوز: 10

تعادل: 1

خسارة: 0

-------

3

العين «دوري تحت 21»

المركز: الأول

المباريات: 10

فوز: 7

تعادل: 3

خسارة: 0

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4

الصقور العربية «دوري الدرجة الثالثة»

المركز: الأول

المباريات: 12

فوز: 10

تعادل: 2

خسارة: 0